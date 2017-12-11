Российским чиновникам подняли зарплату

Зарплаты госслужащих и работников бюджетных учреждений повысятся с 1 января 2018 года. Оплата труда чиновников повышается впервые за четыре года.



Зарплаты российских чиновников были заморожены на несколько лет. Последнее повышение у госслужащих было в октябре 2013 года, на 5,5%. Депутаты и сенаторы получили прибавку в 2014-м.

Постановление о повышении с 1 января 2018 года зарплаты госслужащим и работникам бюджетных учреждений подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев завизировал документ 6 декабря, опубликовали его 11-го числа.

Зарплаты чиновников, а также депутатов и сенаторов в будущем году ждет рост на 4%. Помимо чиновников, зарплату также повысят в учреждениях, где сотрудники находятся на военной службе.

Сообщается, что в бюджете заложат дополнительно 70 миллиардов рублей. Повышение коснется также сотрудников МВД, Министерства юстиции, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы судебных приставов и судов.

Чиновники объясняют повышение зарплат тем, что некоторые работники бюджетных организаций не попали под майские указы президента России Владимира Путина от 2012 года. При этом в октябре 2017 года Минфин называл повышение зарплаты на 4% следствием инфляции. По последним прогнозам Минэкономразвития, инфляция в 2017 году составит не более 2,6%.

Ранее стало известно, что почти три четверти россиян считают нужным сейчас сберегать деньги. При этом все чаще лучшим средством для этого называют банковский вклад, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Если в январе 2017 года вариант банковского вклада для сбережения свободных денег считал оптимальным 41%, то сейчас такого мнения придерживаются 57% респондентов. Меньше россияне стали говорить и о необходимости забрать деньги из банка (28% против 36% в начале года).