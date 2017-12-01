Европа кинула Украину на 600 миллионов

Евросоюз нанес очередной болезненный удар по Украине. На этот раз Европейская комиссия (ЕК – "правительство" ЕС) отказалась предоставить Киеву последний транш кредита а рамках программы макрофинансовой помощи – 600 миллионов евро. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Еврокомиссии.

В ЕК полагают, что Незалежная не выполнила ряд взятых на себя в рамках программы экономических реформ обязательств. "Еврокомиссия не в состоянии перечислить последний транш из текущей программы. Мы призываем Украину сохранить импульс реформ во многих областях, которые успешно продвинулись вперед, и завершить меры, которые были выполнены в рамках текущей программы", – сообщается в пресс-релизе. Однако в ЕС подчеркивают, что могут передумать, однако для этого Украина должна активизировать реформы.

О том, что Украина может потерять очередной кредитный транш от Евросоюза еще 22 ноября предупреждал посол ЕС в Незалежной Хьюг Мингарелли. Условия, выдвигаемые европейцами, иначе как грабительскими назвать сложно: Киев должен снять запрет на экспорт леса-кругляка, который является важным сырьевым ресурсом Незалежной. Кроме того, Украине необходимо запустить автоматическую проверку электронных деклараций, принять закон о кредитном реестре Нацбанка и проверить информацию о бенефециарных владельцах компаний.

Мингарелли:Украина потеряет возможность получить кредит от ЕС €600млн, если не выполнит:

- снятие запрета на экспорт Карпатского леса

- запуск автоматической проверки электронных деклараций

- закон о кредитном реестре НБУ

- проверка информации о бенефициарных владельцах компаний pic.twitter.com/R7W38Uebmk — Ray (@Ray_net_ua) 22 ноября 2017 г.

Стоит отметить, что Незалежная ранее получала кредиты и от Международного валютного фонда. Условия, выдвинутые организацией, были крайне тяжелые. Как известно, МВФ – это далеко не добрый самаритянин, и выделяя "помощь" очередной стране он, прежде всего, преследует свои собственные корыстные интересы.

По Украине условия Фонда были таковы: разрешение свободного оборота принадлежащих государству плодородных сельскохозяйственных земель, заморозка пенсионных накоплений, а также ряд других мер, которые ухудшат и без того тяжелое социально-экономическое положение Незалежной.

