Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

Пени за неуплату налогов, штрафы для автомобилистов, усиление контроля на общественном транспорте и другие нововведения. Dni.Ru выяснили, как изменится жизнь россиян с началом первого зимнего месяца.

Заплати налоги

До 1 декабря россияне, владеющие землей, домами, квартирами, автомобилями и гаражами, должны заплатить налог на имущество и земельный налог за прошлый год. Уведомления с суммами платежей были разосланы Федеральной налоговой службой (ФНС) этой осенью.

В случае неуплаты налога гражданин со 2 декабря будет получать пени, отказ от оплаты которых станет причиной для судебного разбирательства и запрета на выезд за рубеж. Те, кто не согласен с суммой к оплате, могут обратиться в налоговую инспекцию по поводу возврата лишних платежей в течение трех лет после уплаты налога (раньше это можно было сделать в срок до одного месяца).

Что касается юридических лиц, они должны быть внимательнее с корреспонденцией от ФНС. С декабря вступают в силу новые требования к оформлению платежных документов. Так, в случае отсутствия пункта "назначение платежа" или его неверного заполнения деньги не будут зачислены в бюджет, а компания перейдет в разряд должников. В таком случае налоговая будет направлять юридическому лицу информационное уведомление с разъяснением допущенной ошибки.

Личный и общественный транспорт

С 1 декабря могут получить штраф водители, которые поставили зимнюю шипованную резину, но не наклеили на автомобиль соответствующий знак – "Ш". Его наличие, уверены в ГИБДД, позволит водителям правильнее рассчитывать тормозной путь. На фоне нововведений еще осенью отмечался дефицит наклеек "Ш".





Кроме того, с декабря автомобилисты, попавшие в ДТП с большим количеством транспортных средств, могут рассчитывать на возмещение убытков от страховщиков по ОСАГО. Ранее получить компенсацию от страховой компании водители могли лишь в том случае, если в аварии участвовали не более двух автомобилей. Теперь это ограничение отменяется.

Порадует новый месяц и пассажиров общественного транспорта. В начале декабря вступает в силу обязательный порядок предрейсового контроля. Перед каждой поездкой будет проверяться функционирование всех систем транспортного средства. Особое внимание уделят рулевому и тормозному механизмам. Таким образом, должна повыситься безопасность общественного транспорта.





Мясо и мебель

С нового месяца вводится временное ограничение на поставку мяса из Бразилии – свиней и крупного рогатого скота. Как заявили ранее в Россельхознадзоре, в нем обнаружены запрещенные стимуляторы роста. Когда будет снят запрет, неизвестно. Между тем эксперты разошлись во мнениях: одни утверждают, что Бразилия является крупным поставщиком мяса на российский рынок, посему следует ожидать роста цен на продукцию, другие уверены, что запрет не приведет к заметному удорожанию мяса на прилавках магазинов.

Изменения ждут сферу госзакупок. С декабря 2017 года можно будет приобретать только ту мебель, которая произведена в государствах – членах Евразийского экономического союза (Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Мера будет действовать до 2020 года.

Капремонт и строящаяся недвижимость

Перемены с нового месяца произойдут и в сфере недвижимости. По инициативе Минстроя России начнет действовать новая методика расчета стоимости капитального ремонта. На этом основании регионы должны провести перерасчет. Пойти на такую меру пришлось из-за многочисленных жалоб россиян на суммы, начисленные за капремонт.







Кроме того, может повыситься прозрачность ценообразования на рынке строящейся недвижимости. С 1 декабря застройщики обязаны указывать в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве ряд дополнительных параметров. Среди них – смета на материалы, цена элементов конструкции, стоимость рабочей силы и строительной техники. В Минстрое полагают, что это позволит ужесточить контроль за повышением цен.

Ограничение на аборты

Получившие общую медицинскую лицензию по направлению "акушерство и гинекология" клиники и больницы больше не смогут производить аборты. С нового месяца вступает в силу правительственное постановление, принятое в декабре прошлого года. Согласно нормативно-правовому акту, оказывать такие услуги смогут лишь медицинские учреждения, имеющие специальную лицензию.

