Украины не будет через два года

Украина оказалась в тройке самых несчастных государств на планете. По данным опросов, хуже дела только на Гаити и в Южном Судане. Политологов это не удивляет: по их подсчетам, страна может исчезнуть с карты мира уже в 2019 году.

Украинским рекордам потерян счет. Страну уже признавали самым бедным и самым коррумпированным государством Европы. Теперь вот Институт Гэллапа авторитетно заявил, что Украина – в тройке самых несчастных стран мира.

По данным опроса, 41% жителей Незалежной признают себя "страдающими". С 2014 года этот показатель вырос на 11%. Есть на Украине и "процветающие", вот только их всего 9% – против 22 в 2007 году.

В чем же секрет украинского несчастья? По мнению политолога Армена Гаспаряна, объясняется этот феномен просто. Они хотели получить ассоциацию с Евросоюзом, безвизовый режим с ним же – и в то же время не лишаться российского финансирования, продолжая поливать соседнюю страну грязью. В итоге, разрушив собственную экономику, остались у разбитого корыта.

"Деятельность, которую они вели, закономерно закончилась серьезным политическим кризисом с Россией. Я имею в виду все эти заявления о том, что "мы сейчас введем визовый режим", "Россия – страна агрессор"… и так далее. На перспективах бизнеса такое сказывается отрицательно. Поругавшись с Россией, они стали уничтожать те секторы экономики, которые традиционно были завязаны с постсоветским пространством – и прежде всего с Российской Федерацией", – цитирует политолога "Свободная пресса".

Украинцы думали, что свободное место тут же займут американцы или, к примеру, бельгийцы. "А когда этого не произошло, они стали тактично, через – опять же – бизнес-представителей подавать сигналы России, дескать, "давайте, вернитесь, вы же все понимаете". А этот процесс не пошел", – отметил Гаспарян.

Эксперт напоминает, что в 2018 году Украине надо будет выплачивать проценты по кредитам, предоставленным ЕС, США и МВФ. Денег в стране нет – потрачены на войну с Донбассом и разворованы. А в 2019-м Украина перестанет получать деньги за транзит российского газа в Европу, лишившись основных поступлений в свой бюджет. Лидер "Батькивщины" и бывший премьер Юлия Тимошенко неспроста заявляла, что с такими перспективами Украины к 2019 году просто не будет. В Киеве уже открыто говорят: страну спасет только официальный переход под протекторат США, то есть превращение в американскую колонию.