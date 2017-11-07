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Экономика

В дорогой нефти увидели шанс для рубля

Фото: wikipedia.org
Цена барреля нефти на Лондонской бирже ICE впервые с июля 2015 года превысила отметку в 64 доллара. При этом аналитики уверены, что на этом черное золото не остановится и вполне может дойти до отметки в 75 долларов за бочку.
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Причин роста цен на нефть сразу несколько. Во-первых, сработало соглашение стран ОПЕК и 11 независимых стран – экспортеров о сокращении добычи. Во-вторых, в США наметилась стабильная тенденция по снижению числа действующих буровых установок. В-третьих, из-за истощения месторождений упала добыча нефти в Норвегии, причем геологоразведочные работы не принесли открытия новых запасов.

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В Нигерии активизировались боевики, которые атакуют нефтяные объекты одного из крупнейших производителей черного золота на континенте. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о планах реструктуризации суверенного долга, что также может негативно отразиться на добыче энергоносителей. Вдобавок ко всему Китай увеличил импорт нефти.

Главным же толчком к росту цен на нефть специалисты называют события в Саудовской Аравии. Высший комитет по борьбе с коррупцией королевства распорядился задержать около 40 влиятельных лиц страны, в число которых вошли члены правящей династии, министры, военные и предприниматели. Один из принцев погиб в перестрелке, еще один разбился в катастрофе. Политический кризис, опасаются игроки, может серьезно ударить по объемам нефтедобычи.

Эксперты уверены, что рост цен на черное золото позволит рублю укрепиться. Так, утром 7 ноября на открытии торгов Московской биржи доллар сперва подорожал на 90 копеек, однако вскоре отыграл назад и торговался уже дешевле, чем предыдущим вечером, передает сетевое издание m24.ru. Стоимость американской валюты достигла отметки в 58,81 рубля. Евро подешевел на 93 копейки до 67,96 рубля.

Отметим, россияне осторожно оценивают возможности роста национальной валюты. Так, согласно опросам портала "Рамблер", 42% респондентов считают, что в ближайшее время рубль будет оставаться приблизительно на прежнем уровне. 34% опрошенных опасаются ослабления курса до 65-75 рублей. Еще 15% ожидают обвала курса до 80 рублей за доллар. Что рубль в ближайшее время укрепится, считают лишь 9% респондентов.

Автор: Геннадий Куприянов7 ноября 2017, 18:44

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