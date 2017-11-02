Опустившуюся Украину сравнили с СССР

Экономическое положение Украины будет становиться хуже с каждым днем, а нынешний уровень благосостояния страны составляет примерно 70% от того, который был на момент распада СССР. Об этом рассказал исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко.

"Давайте не будем забывать, что на сегодняшний день Украина является одной из самых бедных стран – вторая с конца в Европе", – заявил он. По словам эксперта, Украина ежегодно тратит более 5% своего ВВП только на обслуживание внешних долгов. А это значит, уверен Устенко, Незалежная никогда не сможет решить те социально-экономические проблемы, которые у нее есть сейчас.

По его словам, нынешние темпы экономического роста на Украине неспособны решить текущие проблемы. "Я уже не говорю о том, что сейчас мы находимся на уровне примерно 70%, если сравнивать с уровнем 1991 года", – добавил аналитик. Для того, чтобы решить имеющиеся проблемы, ежегодный рост украинской экономики должен превышать 5%, заметил он.

Устенко отметил, что индикатором тяжелой социально-экономической ситуации в стране является малый приток иностранных инвестиций. Он подчеркнул, что за все время независимости иностранные инвесторы вложили в страну лишь 10 миллиардов долларов. "В этом году – около двух миллиардов, а этого не достаточно для того, чтобы решать внутренние проблемы", – сделал неутешительный вывод эксперт.





Напомним, ранее социологическая группа рейтинг выяснила, что 35% граждан Незалежной хотят уехать за границу для постоянного проживания. По сравнению с прошлым годом, эта цифра увеличилась на 5%.

Большая часть потенциальных мигрантов (64%) стремятся в другие государства, чтобы улучшить условия жизни. Примерно четверть из них хотят эмигрировать для поисков работы.

