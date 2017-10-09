Король саудитов потратил $3 млрд после встречи с Путиным

Визит короля Саудовской Аравии в Россию завершился. Одним из его итогов стала покупка Королевском комплекса противовоздушной обороны С-400 "Триумф". Об этом теперь уже официально заявили в Москве.

Главным пунктом сделки между Россией и Саудовской Аравией стали зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф". Кроме того, Королевство закупило ракетные комплексы "Корнет-ЭМ", тяжелые реактивные системы залпового огня ТОС-1А "Буратино", а также гранатометы АГС-30.

Официально о сделке сообщила представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева. Изначально в СМИ называли цену сделки в два миллиарда долларов. Однако по данным "Коммерсант", сумма оружейных контрактов с саудитами превысила три миллиарда долларов.

Помимо покупки оружейных систем, Москва и Эр-Рияд договорились о начале производства на территории Королевства автоматов Калашников АК-103 и патронов к нему. Соответствующий контракт был подписан "Рособоронэкспортом" и Saudi Arabian Military Industries (SAMI).





Впервые о том, что Саудовская Аравия собирается купить комплексы С-400 стало известно 5 октября. Информацию тогда подтвердили в концерне "Алмаз-Антей", который производит эти комплексы противовоздушной обороны. "Что касается оплаты, Саудовская Аравия в состоянии купить все сразу и на много лет вперед, но они этого делать не будут, потому что они бизнесмены и скупые люди", – цитирует РБК неназванный источник.

Напомним, король Саудовской Аравии Салман прибыл в Москву 4 октября. На следующий день монарх встретился с президентом России Владимиром Путиным. Стоит отметить, что это первый визит саудовского короля в нашу страну.

Стороны обсудили ряд вопросов двухстороннего сотрудничества, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Помимо прочего, разговор шел и о ценах на нефть. Москва и Эр-Рияд договорились продлить сделку ОПЕК+ по ограничению добычи черного золота после марта следующего года.

