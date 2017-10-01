Как изменится жизнь россиян с 1 октября

Должникам, владельцам бизнеса и коллекционерам оружия придется особенно внимательно изучать новые правила, которые вступят в силу с 1 октября. Что изменится в жизни россиян с началом месяца, выясняли Dni.Ru.

За границу с долгами

Законодатели решили облегчить жизнь должникам, решившим выехать за пределы России. Эта новость порадует, в частности, водителей, не оплативших штрафы за неаккуратную езду. Раньше ограничения на выезд накладывались при накопленных долгах на сумму в 10 тысяч рублей. Но с 1 октября порог увеличен до 30 тысяч.

Госпошлина за оружие

Вступят в силу и поправки в закон "Об оружии", подписанные Владимиром Путиным. Единовременный сбор за выдачу лицензий на оружие заменит госпошлина – от 250 до 2 тысяч рублей, в зависимости от вида действий. Лицензия на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия и патронов к нему обойдется в максимальные 2 тысячи. Сроки действия документов при этом не изменились: лицензия на приобретение оружия и патронов сохраняет силу в течение 6 месяцев со дня выдачи, на экспонирование и коллекционирование - бессрочно.

Алкоголь "онлайн" не пройдет

Хитроумный маркетинговый ход "Бутылка в подарок" теперь не пройдет. Сайты, предлагающие купить алкоголь, попали под запрет. За распространение в интернете предложений о розничной дистанционной продаже этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции, оборот которых ограничен, назначено наказание. Доменные имена и указатели страниц сайтов, а также сетевые адреса включат в реестр запрещённых интернет-ресурсов.

"Пираты" останутся без зеркал

Сайты, не соблюдающие закон об авторских правах и нелегально распространяющие контент, блокируются в России давно. Однако "пираты" находят все новые лазейки – в частности, создавая "зеркальные" страницы. С 1 октября блокировка доберется и до этих "зеркал". Информация о них будет направляться в Минкомсвязи. Если подтвердится, что ресурс является копией сайта с пиратским контентом, операторы будут обязаны ограничить к нему доступ.

"Миру" – мир

Все юридические лица, выручка которых за предшествующий календарный год превышает 40 миллионов рублей, должны обеспечить возможность использования национальных платежных карт "Мир". Этого требуют поправки в закон "О защите прав потребителей". Требования не касаются продавцов, выручивших менее 5 миллионов рублей, а также тех торговых точек, куда еще не провели интернет.

"Закодированная" фактура

Еще одно нововведение касается не только юридических лиц, но и индивидуальных предпринимателей. Новая графа "Код товара" появится в счетах-фактурах с 1 октября. Относится она к тем, кто ведет торговлю со странами Евразийского экономического союза. А еще организациям придется полностью указывать в этом документе свой адрес по ЕГРЮЛ. Компании, которые пренебрегут этим указанием, могут лишиться налогового вычета.

Дорогу молодым

Граждане в возрасте старше 65 лет теперь не могут занимать должности главных врачей медицинских учреждений или их заместителей. Возрастное ограничение, установленное законом, принятым в июле 2017 года, распространяется как на государственные, так и на муниципальные медучреждения. По достижении предельного возраста главврачей предлагается переводить на иные должности, соответствующие их квалификации. Возрастной порог для конкретного руководителя может быть увеличен до 70 лет, если такое решение примет коллектив.

Родина зовет!

Осенний призыв в армию начинается 1 октября и продлится до 31 декабря. На один год пойдут служить молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. В первую очередь это касается тех, кто летом не поступил в институт и не оформил отсрочку от армии по учебе. Есть и исключения из правила. Для жителей некоторых территорий Крайнего Севера призыв начнется в ноябре. Отложат до весны призыв сельской молодежи, занятой на сборе урожая. Кроме того, под осенний призыв не попадают молодые мужчины-педагоги (учителя подлежат только весеннему призыву).

Не подлежат призыву осужденные, молодые люди, проходящие альтернативную гражданскую службу, постоянно проживающие за территорией России, те, кто прошел службу в другой стране, обладатели научной степени. Освобождены от воинской обязанности многодетные отцы, отцы-одиночки, воспитывающие малолетнего ребенка, отцы детей-инвалидов, не достигших трех лет.