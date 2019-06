Объявлена программа фестиваля "УСАДЬБА JAZZ"

Шестнадцатый международный музыкальный фестиваль и один из крупнейших опен-эйров России УСАДЬБА JAZZ пройдет 22-23 июня. Настоящий праздник музыки, искусств и хорошего настроения, вдохновляющий десятки тысяч людей каждый год, примет всех гостей в 2019 году на новом месте – в усадьбе Коломенское.

Музыкальная программа пройдет на четырех сценах – Партер (СПЛИН, Michael Kiwanuka, Kovacs, Azealia Banks, Caro Emerald, IYEOKA, Ivan Dorn, Black Eyed Peas) Аристократ (Eilenkrig Orchestra, The Cinematic Orchestra, Нино Катамадзе, Jamie Cullum, Dhafer Youssef, Soweto Kinch) и Jazz&World by S7 Airlines (Samy Thiebault, Funk’N’Stein, Grupo Fantasma, Tord Gustavsen Trio) и детская сцена Усадьба Jazz Kids. Сцена Jazz&World создана в тесном сотрудничестве с авиакомпанией S7 Airlines для тех, кто готов наполниться отличной музыкой и настоящими фестивальными приключениями.

Усадьба Jazz Kids не только представит традиционную музыкальную программу для самых маленьких гостей на отдельной сцене, но и предложит что-то совершенно новое: на площадке дети от 3 до 16 лет смогут отдохнуть от родителей и принять участие в музыкальных, интеллектуальных и развлекательных активностях: развивать слух, голос и речь на музыкальных игровых уроках, разгадывать гигантские головоломки размером в человеческий рост, тренировать внимание, воображение, навыки коммуникации на тренингах по актерскому мастерству. Кстати, совершенно серьезно можно будет здесь оставить своего ребенка на час! И не забудьте, дети до 10 лет традиционно проходят на фестиваль бесплатно!

Маркет – живая часть фестиваля Усадьба Jazz и одна из самых популярных немузыкальных площадок у гостей и музыкантов фестиваля. На Усадьба Jazz Маркете можно найти все что угодно и не только из Москвы. География в этом году большая – Санкт-Петербург, Екатеринбург, Минск, Киев и даже Кения. В этом году на маркете фестиваля мы представим более 100 интересных проектов. Это и дизайнерская одежда от молодых марок, винтажные штучки, принты модных художников, виниловые проигрыватели, мебель и предметы для интерьера. Еще в этом году на маркет добавился раздел "бакалея" с интересными эко-продуктами, огромный детский корнер, где кроме одежды и аксессуаров и книг можно будет погонять на беговеле Lisaped, детская студия ArtsyBox будет проводить workshop для детей, и будет даже "уголок интроверта" от студии "Белый Лофт" где вы сможете побыть наедине с собой. Ну, и не обошлось без сюрпризов! Усадьба Jazz выпускает модную и экологичную поясную сумку из нано крафта!

Фуд-корт — фестиваль в этом году предлагает гостям целых четыре фуд-корта, включая фудтраки, где можно будет найти еду со всего мира, включая вегетарианскую и веганскую еду – поэтому голодными никто не останется. Среди участников вегетарианское кафе "Заверни", новый проект рыбного стамбульского стритфуда Balik Durum, ресторан "Рыба мечты", пицца из дровяной печи Pizzamento. Также всех гостей ждут самые разнообразные смузи, свежевыжатые соки и качественный вкусный кофе.

На фестивале Усадьба Jazz 22-23 июня в Коломенском музыканты, гости и окружающая среда станут равноправными творцами уникальной экосистемы: чистая музыка – чистая природа.

будет осуществляться раздельный сбор мусора. Посетители фестиваля смогут стать непосредственным звеном в цепочке цивилизованного обращения с отходами. Отходы, распределенные по отделениям четырехцветных урн и контейнеров, обязательно будут переработаны в ценное сырье, а не будут столетиями разлагаться на полигонах.

программка фестиваля будет напечатана на бумаге вторичной переработки.

гости фестиваля смогут купить воду Усадьба Jazz в специальных алюминиевых банках, которые не просто классные, но еще и отправятся на вторичную переработку.

на Усадьбе Jazz будет слон, точнее #Slonik. До 2019 года на планете существовали 2 вида слонов: африканский и азиатский. Весной появился ещё один – супергерой #Slonik, чья миссия – привлечь внимание к проблеме жестокого обращения и вымирания этих животных в Африке и Азии. Его автор – художник Михаил Цатурян. 22-23 июня арт-объект можно будет увидеть на Усадьбе Jazz, а главным его путешествием станет поездка на Burning Man пустыню Блэк-Рок. Высота фигуры – 23 метра, а сам #Slonik сделан из флуоресцентного материала неонового лимонного цвета. Это проект Михаила Цатуряна.

Внимание! Фестиваль Усадьба Jazz впервые выпускает винил! Количество ограничено! И можно будет обменяться пластинками на виниловом маркете!

В этом году фестиваль Усадьба Jazz в Коломенском объявляется территорией добрых дел, ведь на площадке фестиваля будут присутствовать 2 благотворительных фонда – Фонд "Подари жизнь" Чулпан Хаматовой и Фонд Константина Хабенского. В первый день фестиваля 22 июня все гости смогут помочь подопечным Фонда Константина Хабенского, пройдя через Рамку Добра, или купив банку воды Усадьба Jazz, которая будет продаваться в специальных зонах фестиваля. 23 июня Рамка добра и продажа воды Усадьба Jazz будут работать на благо подопечных фонда "Подари жизнь" Также гостей фестиваля ждут два перфоманса. 22 июня на одной сцене с Нино Катамадзе выступит подопечная Фонда Константина Хабенского Арина, а 23 июня выступит Чулпан Хаматова, которая представит специальную поэтическую программу. А уже сейчас вы можете помочь подопечным фондов, переведя любую сумму при покупке билета на фестиваль.

22 июня

СПЛИН с программой Unplugged

Michael Kiwanuka

Kovacs

The Cinematic Orchestra

Нино Катамадзе

Eilenkrig Orchestra

Azealia Banks

Funk’N’Stein

Samy Thiebault

23 июня

Black Eyed Peas

Caro Emerald

IYEOKA

Ivan Dorn

Jamie Cullum

Dhafer Youssef

Grupo Fantasma

Tord Gustavsen Trio

Black Eyed Peas

Выпустив свой первый сингл в далеком 1995 году, на сегодняшний день Black Eyed Peas – одна из самых успешных групп всех времен, продавшая более 76 миллионов записей по всему миру. Танцевальная музыка или футуристический электрофанк – не так важно! – Black Eyed Peas раз за разом показывала высший пилотаж и ломала представления о том, как создавать музыку вне рамок и стилей. Этим летом мы снова увидим в России группу, которая уже оставила огромный след в истории поп-музыки, но, несмотря на свой статус, не боится придумывать себя заново!

Без сомнения, это один из главных концертов года и событие, которое нельзя пропустить!

СПЛИН

В этом году группе СПЛИН исполняется 25 лет! За прошедшую четверть века они обрели всенародную популярность: некоторые их песни стали к жизни уже нескольких поколений и вошли в канон русской рок-музыки, а сама группа успела неоднократно выступить на самых значимых фестивальных площадках страны. И только в этом году СПЛИН ВПЕРВЫЕ выступит на фестивале Усадьба Jazz в Коломенском! Группа серьезно подошла к подготовке и сделала особенную программу UNPLUGGED, где давно любимые и редко исполняемые песни группы можно будет услышать в необычном звуке: в обрамлении скрипичной секции и других акустических инструментов. Ставшие почти народными песни СПЛИН покажутся еще более изысканными и камерными, чем обычно, и подарят слушателям ощущение большого дружеского квартирника под открытым небом. Обещаем, что такое звучание легендарной группы и любимых хитов вы больше нигде не услышите, ведь это СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ УСАДЬБА JAZZ!

Azealia Banks

Азилия Бэнкс говорит все, что думает – и это далеко не всегда идет ей на пользу. Сообщения из ее Твиттера вызывают массу негативных комментариев: за свою карьеру она успела наехать на огромное количество своих коллег, от Рианны до Бейонсе, от Кендрика Ламара до Эминема. Но главное в том, что, судя по хлесткому треку Anna Wintour и песне Escapades, которые предваряют ее многострадальный и долгожданный новый альбом, который выйдет уже этим летом, ей до сих пор есть что сказать. На сегодняшний момент Азилия Бэнкс остается не только самой скандальной, но и самой интригующей и непредсказуемой девушкой в мировом рэпе.

Michael Kiwanuka

Это новое лицо британского соула! В 2011 году он выступал на разогреве у Адель, а в 2012 году выпустил дебютный альбом "Home Again", которые получил восторженные отзывы прессы и золотой статус в Великобритании. Второй альбом музыканта "Love&Hate" получил номинацию на британскую музыкальную премию Mercury и попал в списки лучших альбомов Великобритании. Это будет первое выступление в России.

Jamie Cullum

Этот джазовый пианист и вокалист, шоумен и кинокомпозитор, начиная свой путь как пианист на свадьбах, семейных праздниках и бар-мицвах, на сегодняшний день стал самым успешным британским джазменом в истории, продавшим более 10 млн записей по всему миру. Теперь Каллум играет на крупнейших фестивалях, выступает на частном мероприятии, устроенном Елизаветой Второй, помогает Клинту Иствуду с записью саундтрека к фильму "Гран Торино" и пишет новый OST к мюзиклу "Когда Гарри встретил Салли", который идет на Вест – Энде!

The Cinematic Orchestra

The Cinematic Orchestra всегда находились вне жанровых категорий. Это не оркестр, хотя на сцене может присутствовать полноценная духовая и струнная секции. Это не джазовая группа, хотя джаз присутствует в ДНК их музыки, и не совсем электроника – хотя ее основатели вышли из лондонской клубной сцены. The Cinematic Orchestra, спустя 12 лет, возвращаются с новым альбомом To Believe и исполнят его живьем в России на фестивале Усадьба Jazz.

Ivan Dorn

Формат джаз-фанка – это территория музыкальной свободы и заветной мечты Дорна. Вас ждет особое звучание композиций, ставших безусловными хитами, и самые смелые аранжировки! Иван Дорн – это музыкальное явление вне рамок и стилей, всегда неожиданное и словно обдувающее ветром. Иван Дорн выступит с программой Jazzy Funky Dorn.

IYEOKA

Имя Ииока можно перевести с нигерийского языка эсан как "я хочу, чтобы меня уважали". Поэтесса, певица и социальная активистка Ииока Окоаво добилась признания по всему миру уже давно. Ее песня Simply Falling получила на Youtube более 100 млн просмотров. Ииока не признает жанровых границ и условностей: на своем последнем альбоме Gold она с легкостью переходит от афробита к реггей, соулу и радиоформатному поп-року, от пения к споукен-ворду.

Eilenkrig Orchestra

Один из самых востребованных и узнаваемых российских джазовых музыкантов, Вадим Эйленкриг давно перерос популярность в узких профессиональных кругах и стал одним из самых узнаваемых российских джазменов за рубежом: он выступает в Таллине и Бангкоке, Мюнхене и Сеуле, солирует на сценах великих залов Карнеги-холла, Линкольн-центра, в Чикагской и Бостонской филармонии. На сцене фестиваля Усадьбы Jazz он предстанет как яркий и многообещающий бэндлидер, чей оркестр чередует нетленки The Beatles и Стиви Уандера с композициями самого Эйленкрига – и делает это с невероятным драйвом, блеском и мастерством!

Нино Катамадзе

Нино Катамадзе – настоящий талисман фестиваля Усадьба Jazz, без которого его историю просто невозможно представить – это целая феерия музыки и чувств. Фестиваль стал ее первой крупной российской фестивальной площадкой в далеком 2004 году. На тот момент Нино уже покорила родную Грузию, получив множество музыкальных наград. В этом году Нино Катамадзе празднуют свой 20-летний юбилей в музыке. Но эти солидные цифры ничего не значат: ее концерты по-прежнему интригуют, захватывают и запоминаются на очень долгое время. Неукротимый драйв, бесконечная тяга к импровизации, яркость в каждой ноте и каждом движении – это Нино Катамадзе.

Caro Emerald

Секрет успеха голландской певицы прост: сэмплы старых записей в стилях свинг, ска и джипси-джаз в связке с ее невероятным голосом. Дебютный альбом Каро "Deleted Scenes From Cutting Room Floor" получил мультиплатиновый статус, а в родной Голландии побил успех легендарного "Thriller" Майкла Джексона, занимая первое место целых 27 недель. Второй альбом "The Shocking Miss Emerald" оказался на 1-м месте британского чарта, продался тиражом более 2,5 млн экземпляров и принес Эмеральд целый ворох наград. Это будет первое выступление в России! Не пропустите

Kovacs

Шаарон Ковакс – молодая голландская дива, которую часто называют самым загадочным явлением на европейской сцене за последние несколько десятилетий. Ее страстный низкий голос заставляет вспоминать о Ширли Бесси, Билли Холидей и других великих дивах 20 века. Ее дебютный альбом "Shades Of Black" попал в чарты 36 стран и возглавил хит-парад ее родной Голландии.

Dhafer Youssef

Настоящий алхимик от world music играет на древней лютне уд, чья история насчитывает 5000 лет, и ее редко можно услышать в джазе. Музыкант выступал с такими известными европейскими джазменами, как трубач Паоло Фрезу, пианисты Тигран Хамасян, Бугге Вессельтофт и многие другие. Вас ждем настоящий свинг и медитация, глубокий голос Юссефа, словно ведущий слушателя по невидимой лестнице вверх, невероятное мастерство и одухотворенность в каждой ноте.