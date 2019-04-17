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В особняке в центре Москвы нашли замурованное в стену женское тело

Фото: www.globallookpress.com
Иммерсивными шоу сегодня никакого не удивишь – в Москве их множество и на любой вкус. Но, как правило, большая их часть построена на классической литературной основе – оригинальных материалов для постановок мало. Поэтому особый интерес вызвала премьера спектакля "Дом 19|07. Начало". Корреспондент "Дни.Ру" одним из первых оценил его.
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Арбат и окрестные переулки – места на карте Белокаменной мистические. Недаром же, например, именно тут, как считают литературоведы, в подвале дома №9, что в Мансуровском переулке, жил Мастер из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Тут каждый дом – с легендой, с историей.

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В центре Москвы штурмуют дом с привидениями

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У особняка Поливанова, что в Денежном переулке, аккурат за МИДом, она полна тайн и загадок. Этот дом в стиле классицизма был построен вскоре после пожара 1812 года. Он несколько раз горел, был на грани сноса, но чудом уцелел. Во время его реконструкции жители окрестных домов часто спрашивали строителей, мол, видели ли те в доме призрак. Оказалось, что о привидении тут давно ходят легенды.

Фото: Пресс-служба

На их основе и был создан спектакль "Дом 19|07. Начало". Одна из историй – о замурованной в стенах дома горничной – послужила вдохновением для авторов (продюсера Натальи Залюбовской, режиссера Артема Каграманяна, композитора Руслана Муратова и сценариста Бориса Комарова) при создании первого сезона театрального сериала, и нашла отражение во втором.

Фото: Пресс-служба

Эта постановка – приквел того, что было показано публике два года назад. Тогда проект оказался очень успешным, даже при высокой цене билетов – по 6 тысяч рублей – играли всегда с аншлагами. Теперь же было решено рассказать, что происходило в этих стенах до уже известных публике событий, с чего все началось и почему так в итоге обернулось.

Фото: Пресс-служба

В доме появились новые герои, включая двух детей, стало больше трюков, вокальных партий, открылись новые комнаты, а в старых все изменилось. И теперь зрители оказываются то в трактире, где всех угощают водкой, наливкой и бутербродами с килькой, то в пансионе для девочек. Гостей, как и прежде, делят на три группы, каждый видит свою часть семейной драмы.

Фото: Пресс-служба

Сложится же пазл только после того, как побываешь во всех комнатах. Значит, провести тут надо не менее трех вечером, но оно того стоит. Посещение старинного особняка оставляет приятно послевкусие прикосновения к тайне!

Фото: Пресс-служба

Как известно, в 1835-1836 годах в этом удивительном доме с шестиколонным портиком тосканского ордера жил Степан Жихарев – член свиты государя Александра I, участник знаменитого литературного кружка "Арзамас" и близкий знакомый Александра Пушкина. Исследователи считают, что и сам поэт мог бывать в этом доме. Поэтому не исключено, что в сиквеле – продолжении театрального сериала, появление которого кажется логичным в будущем, - будет и "наше все". 

17 апреля 2019, 15:37

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