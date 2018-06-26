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Общество

Звезда "Игры престолов" отправила обнищавшего мужа побираться на улицу

Лина Хиди. Фото: GLOBAL LOOK press/Hbo
Бывший муж звезды "Игры престолов" вынужден зарабатывать деньги на улице попрошайничеством. Мужчина остался без гроша после безуспешной борьбы за опеку над сыном. 
прочитано 676 раз

Поклонники Лены Хиди заметили бывшего мужа актрисы Питера Локрана просящим милостыню на улице в британском городе Лидсе. 39-летний парикмахер зарабатывал тем, что исполнял под гитару хиты Майкла Бубле, Джеймса Бланта и хип-хоп-группы OutKast.

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Поклонники Серсеи Ланнистер, которую в "Игре престолов" сыграла Лина Хиди, вспоминили, как роскошно пара жила раньше. Однако в 2013 году супруги развелись и начали судебную тяжбу по разделу имущества.

Знакомые с ситуацией источники утверждают, что за последние годы Питер потерял все свои деньги. Это оказалось для него ударом, но он продолжает бороться, передает EG.ru.

Примечательно, что в Голливуде у Локрана была жизнь миллионера и он ни в чем себе не отказывал. Теперь бывший супруг Хиди вынужден перебиваться подачками.

Сообщается, что мужчина не смог найти достойную работу и был сломлен произошедшими с ним неприятностями. Что касается Лины Хиди, то она благополучно живет в США с новым обеспеченным супругом, которому родила дочку.

Ранее издание Variety обнародовало список гонораров знаменитостей "Игры престолов". Так, Эмилия Кларк, Кит Харингтон, Питер Динклэйдж, Лина Хиди и Николай Костер-Валдау зарабатывают по 500 тысяч долларов за серию.

Автор: Михаил Вштанов26 июня 2018, 19:07

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