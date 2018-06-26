Звезда "Игры престолов" отправила обнищавшего мужа побираться на улицу
Поклонники Лены Хиди заметили бывшего мужа актрисы Питера Локрана просящим милостыню на улице в британском городе Лидсе. 39-летний парикмахер зарабатывал тем, что исполнял под гитару хиты Майкла Бубле, Джеймса Бланта и хип-хоп-группы OutKast.
Поклонники Серсеи Ланнистер, которую в "Игре престолов" сыграла Лина Хиди, вспоминили, как роскошно пара жила раньше. Однако в 2013 году супруги развелись и начали судебную тяжбу по разделу имущества.
Знакомые с ситуацией источники утверждают, что за последние годы Питер потерял все свои деньги. Это оказалось для него ударом, но он продолжает бороться, передает EG.ru.
Примечательно, что в Голливуде у Локрана была жизнь миллионера и он ни в чем себе не отказывал. Теперь бывший супруг Хиди вынужден перебиваться подачками.
Сообщается, что мужчина не смог найти достойную работу и был сломлен произошедшими с ним неприятностями. Что касается Лины Хиди, то она благополучно живет в США с новым обеспеченным супругом, которому родила дочку.
Ранее издание Variety обнародовало список гонораров знаменитостей "Игры престолов". Так, Эмилия Кларк, Кит Харингтон, Питер Динклэйдж, Лина Хиди и Николай Костер-Валдау зарабатывают по 500 тысяч долларов за серию.
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