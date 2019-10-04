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Культура

Забравшая оставленного в саду таджиками ребенка воспитательница потрясла народ

Фото: Пресс-служба
Современные родители предпочитают решать все вопросы с воспитателями в садике или классным руководителем в школе в специальных чатах в мессенджерах. Что купить в подарок, какую песню выучить на утренник и просто треп не по делу – телефон разрывается весь день. Однажды эту переписку подсмотрел нижневартовский драматург Алексей Житковский. Он вдохновился на написание пьесы "Горка". На премьере спектакля по ней в театре на Таганке побывал корреспондент "Дни.ру".
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Тема "маленького человека" для русской литературы остается актуальной уже два столетия – вспоминается и Башмачников из гоголевской "Шинели", и Червяков из чеховской "Смерти чиновника", и Вырин из пушкинского "Станционного смотрителя". Затюканные жизнью, страдающие от бесправия и обид, эти люди небогаты, незаметны, беззащитны, с неустроенной личной жизнью.

Воспитательница детского сада "Сибирячок" Настя из пьесы Житковского "Горка" продолжает тему "маленького человека". Она должна подготовить утренник, "чтобы как в Кремле, как открытие Олимпиады", должна купить для всех новогодние подарки, построить ледяную горку, а еще угодить заведующей детским садом Зульфие Фаридовне. Уделить внимание мужу. Выжить на копеечную зарплату, когда еще и премии лишили. И не сойти с ума.

"Тут нет легких денег. Тут галеры! Тут настоящее пекло. Кольцо Сталинграда!" – предупреждает ее заведующая. Исполнительница главной роли Юлия Куварзина про это знает не понаслышке. До того, как стать актрисой, она работала в школе. Поэтому, собственно, что-то придумывать или домысливать ей не пришлось – выживание в современной образовательной системе ей хорошо знакомо. 

Фото: Пресс-служба

Драматург говорит, что "Горка" – это "смешное и грустное повествование о юной воспитательнице детского сада, которая пытается остаться человеком и личностью в потоке ежесекундного жизненного абсурда". В стилистке абсурда построен и весь спектакль Данилы Чащина – номинанта на "Золотую маску-2019" – костюмы, декорации, песня Геннадия Гладкова с невыговариваемым припевом "о дых боль гали гей тых дых дых бай", которую все не могут выучить дети в пьесе... 

Фото: Пресс-служба 

Сама пьеса, кстати, очень смешная. Чего только стоит диалог медсестры по кличке "Жаба" (Екатерина Рябушинская) с воспитательницей. "У Димы яйцеглист и гельминты, а он неделю ходит в вашу группу. Сейчас пусть забирают. Вечером у всего садика глисты будут", – говорит медсестра. "У него мать на вахте. Кто ее пустит?", – отвечает воспитательница. "И что нам теперь делать? Сидеть и ждать, пока по саду черви поползут? Пусть бабушка забирает", – говорит медик. "Она умерла. В апреле", – заключает педагог.

Фото: Пресс-служба

Самая яркая роль у Никиты Лучихина, который играет злобную и могущественную заведующую Зульфию Фаридовну. Зал лежит от хохота – в амплуа травести Никита блистателен. Гротесковая Зульфия Фаридовна в его исполнении – это и злобная героиня мультфильма, и пародия на трансвестита из клуба.

"Чтобы все было идеально, выверено до секунды, чтобы все движения отточены, чтобы елочки крутились синхронно, чтобы ведущий громко, без заиканий сказал: "Здравствуй, дедушка!" Чтобы никто не обоссался! Если я услышу хотя бы один сбой в чтении новогодних стихов – минус с зарплаты. Если я увижу незастегнутые сандалики – минус с зарплаты. Если кто-то из хора поднимет глаза на потолок или, не дай бог, пукнет – лишу премии!!! Я понятно объясняюсь?" – кричит Зульфия. Эта сцена – одна из самых мощных.

Фото: Пресс-служба

Режиссер придумал для каждой части пьесы название, а художник по видео Михаил Заиканов нарисовал его и придумал остроумные ролики, которые добавляют действию динамизма и яркости. Но трогательности спектакль тоже не лишен – чего только стоят взаимоотношения воспитательницы с таджикским мальчиком Озодом из группы, которого родители бросают в садике и который почти не говорит по-русски. Сердобольная и несчастная Настя забирает его домой. Но счастье будет коротким...

Спектакль "Горка" для "Таганки", конечно, прорыв – молодежно, стильно, ярко. Материал, воплощение, актеры – тут редкий случай, когда все, что называется, срослось. Поэтому "Горка" должна стать кассовым хитом сезона тут.

Автор: 4 октября 2019, 15:00

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