Создатели "Игры престолов" уничтожают сценарий сериала

Датский актер Николай Костер-Вальдау, cнимающийся в "Игре престолов", рассказал о новых способах борьбы с утечкой сюжетных деталей сериала. По его словам, на съемках финального сезона саги артистам раздали самоуничтожающиеся сценарии.



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