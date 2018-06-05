Создатели "Игры престолов" уничтожают сценарий сериала
Авторы телесаги "Игра престолов" перешли на еще более высокий уровень секретности. По словам исполнителя роли Джейме Ланнистера, это сделано с целью избежать утечки информации. "Все очень строго. Просто новая степень безумия в этом году", – признался актер.
Костер-Вальдау добавил, что тексты распространялись исключительно в электронном виде. После съемок каждого эпизода его сценарий автоматически удалялся. Такой уровень секретности актер сравнил с событиями в популярной киносерии "Миссия: невыполнима", сообщает Independent.
Подобные меры безопасности создатели объяснили тем, что в феврале 2018 года в интернет просочились спойлеры финала сериала. В Сеть попало видео со cъемок телесаги, которое подпортило впечатление поклонникам фэнтези.
Также были раскрыты некоторые тайны восьмого сезона "Игры престолов", который выйдет в 2019-м. Сообщалось, что во избежание утечки информации о финале сериала планируется снять несколько разных концовок.
Ранее в Сети появились спойлеры к финалу "Игры престолов". Интернет-пользователь выложил на одном из фанатских сайтов видео со съемочной площадки и заявил, что это концовка сериала.
В ролике можно увидеть, как горит замок Винтерфелл, в котором разворачивается часть событий эпопеи. Эти кадры подтолкнули многочисленных поклонников "Игры престолов" на обсуждение различных теорий относительно того, по какой причине вспыхнула крепость.
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