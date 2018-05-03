От "Богемы" до "Русалки": Большой анонсировал премьеры

За несколько месяцев до завершения 242-го сезона главный театр рассказал о том, чем порадует совсем скоро. Корреспондент Dni.Ru изучил афишу и удивился названиям и именам.



За год Большой показывает более 200 спектаклей – больше, чем другие музыкальные театры планеты. Сегодня в его творческом багаже 26 оперных и 37 балетных названий. А до конца этого сезона намерен выехать на гастроли и представить несколько премьер.

Генеральный директор Большого Владимир Урин сообщил, что в июне в театре будет возобновлен спектакль "Дочь фараона", посвященный 200-летию хореографа Мариуса Петипа, а под занавес на Новой сцене будет выпущена "Богема" Пуччини.

На Историческую сцену в мае 2019 года вернется опера "Евгений Онегин" режиссера Евгения Арье, знакомого поклонникам по "Идиоту". Ждут театралов и две оперы Россини – в Большом давно не его не ставили. Первая в 243-м сезоне – "Путешествие в Реймс" итальянского режиссера Дамиано Микьелетто. А на Новой сцене представят "Севильского цирюльника", который ставит Евгений Писарев, худрук театра имени Пушкина. В афише Большого этого спектакля не было с 1995 года.

В марте ожидается премьера оперы Дворжака "Русалка" в постановке молодого, но очень востребованного режиссера Тимофея Кулябина, который в Большом ставил "Дон Паскуале". А многократный призер "Золотой маски" Алексей Франдетти ставит "Кандида" на музыку Леонарда Бернстайна – в этом году мир отмечает его 100-летие. Работа обещает быть очень интересной.

Что касается "балетных" планов, то афиша Большого пополнится шестью новыми названиями. А откроется сезон "Вечером одноактных балетов", где покажут в том числе долгожданного "Петрушку" на музыку Стравинского в хореографии одного из самых востребованных в мире балетмейстера Эдварда Клюга (худрук Словенского национального театра в Мариборе) и спектакль с рабочим названием "Красавин-Самодуров".

Не забыли и о детях – в новом сезоне в Большом ставят трехактную "Зимнюю сказку" Кристофера Уилдона. Несколько лет назад этот приглашенный хореограф Королевского балета представил в Ковент-Гардене свою интерпретацию поздней шекспировской пьесы. Теперь же его пригласили в Москву. Здесь, кстати, он работал на заре своей карьеры, а возвращается признанным мэтром.