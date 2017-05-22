Юрий Колокольников напугал готовностью покинуть эту Землю

Известный актер Юрий Колокольников удивил и даже напугал поклонников своими планами на будущее. Артист, которому посчастливилось сняться в культовой "Игре престолов", объявил о своей готовности покинуть эту Землю.

Артист огорошил журналистов, сообщив, что он собирается лететь на Марс. И подчеркнул, что это не шутки. Юрий уже совсем скоро займется подачей заявки на участие в программе.

"Я хочу записаться в экспедицию на Марс. Слышали, сейчас набирают? Мне было бы интересно побывать в космосе и на другой планете. Разве вам не было бы интересно?" – поинтересовался у репортеров любознательный Колокольников.

Статный актер уже покорил запад, засветившись в "Игре престолов". Теперь он замахнулся на солнечную систему. "Конечно, говорят, что оттуда не вернутся, но к тому времени, когда они все это сделают, могут уже придумать что-то, чтобы можно было прилететь на Землю. Потому что к полету в один конец я, наверное, не готов", – признался Юрий, у которого подрастает дочь.

И еще Колокольников, склонный к авантюрам, хочет принять участие в испытаниях машины времени. И это тоже на полном серьезе. По словам актера, в Силиконовой долине проводятся испытания аппарата, позволяющего переноситься во времени.

"Туда требуются самые разные люди для экспериментов. Я прочитал, что открыли какие-то наночастицы, что через пространства и черные дыры можно переноситься во времени. Что-то такое. Конечно, это не сейчас, а через какое-то время. Но это было бы очень интересно", – цитирует Юрия сайт WomanHit.ru.

Журналисты выяснили, что Колокольников и по возрасту, и по психо-физическим характеристикам вполне подходит для того, чтобы стать участником экспедиции на Марс.

Для этого надо быть здоровым, выносливым и легко адаптирующимся, обладать склонностью к самоанализу и способностью доверять. И еще желательны элементарные знания английского для поддержания коммуникации – этому Юрия уж точно научили на съемках в Голливуде. Говорят, подготовка к миссии кандидатов займет несколько лет. Полет на Марс намечен на 2023 год.

К слову, недавно ученые из американского Университета Уэйк-Форест сообщили, что полет на Марс грозит раком крови. Космонавты будут подвергаться очень сильному радиоактивному излучению, которое может вызвать лейкемию. Среднее расстояние до Марса составляет 54,6 миллиона километров, и путь обратно займет приблизительно три года. За это время космический путешественник погибнет из-за развития болезни.