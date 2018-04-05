Знаменитый певец записал гимн гей-любви
Пластинка получила название Universal Love ("Универсальная любовь"). Полноценный релиз намечен на 6 апреля.
В проекте приняли участие Боб Дилан, Кеша, St. Vincent и Бен Гиббард. Они исполнили каверы на классические хиты. Песни переделаны так, чтобы треки могли "служить свадебными гимнами для пар одного пола".
Мужчины пели о мужчинах, а женщины – о женщинах. Так, Дилан спел песню She’s Funny That Way ("В этом ее чудачество") из "Великого американского песенника", сообщает The New York Times. Оригинальная композиция была написана в 1929 году.
Проект прокомментировал российский музыкант, лидер группы "СерьГа". Он считает, что Боб Дилан принял участие в нем из-за "человеческих побуждений". Певец признался, что не стал бы участвовать в подобном проекте.
"Каждый сам
за себя отвечает… А что у него в голове – кто его знает? Надо за свою голову
отвечать. Наверное, у него есть какие-то свои взгляды на все это. Видимо, из
каких-то человеческих побуждений, как ему кажется, он так поступает", – цитирует
Галанина НСН.
Напомним, в 2016 году легендарному музыканту Бобу Дилану присудили Нобелевскую премию по литературе. Известно, что некоторые его композиции использовали в США участники движений за гражданские права.
Женщина приехала в Россию
Певица блистала и блестела
Киев сходит с ума от отчаяния
Ведущая "Доброго утра" рассказала о царящих в семье нравах