В Госдуме прошел предпремьерный показ фильма "Собибор"

Депутатам показали фильм "Собибор", режиссером которого выступил актер Константин Хабенский. Предпремьерный показ картины прошел в рамках парламентского киноклуба.



Перед просмотром первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поблагодарила Константина Хабенского, который также сыграл в фильме главную роль, за предоставленную депутатам возможность посмотреть картину одними из первых. Сам режиссер и актер в своем выступлении заявил, что ему "несказанно повезло" работать с теми людьми, которые вошли в съемочную команду.





"Давайте поблагодарим тех, кто снял эту замечательную картину", – обратился после просмотра к залу спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. "Фильм очень тяжелый, но смотреть его надо, надо, чтобы подобное никогда не повторялось", – подчеркнул парламентарий.





Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, журналист Николай Сванидзе отметил, в свою очередь, роль главы нижней палаты парламента в появлении этого фильма: "Вячеслав Викторович Володин проявил большую активность для того, чтобы имя Печерского стало известно всем".





Фильм "Собибор" Константина Хабенского посвящен восстанию в одноименном нацистском лагере в Польше в 1943 году. После восстания лагерь, в котором было уничтожено более 150 тысяч евреев, прекратил свое существование.





В российский прокат фильм выйдет 3 мая. Перед Днем Победы ленту покажут более чем в 2 тыс. кинотеатров. Первый показ пройдет в Ростове-на-Дону.