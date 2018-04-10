Российских детей силой гонят в театры

Министерство культуры России выступило с предложением о введении в школьную программу обязательного посещения театров. По мнению специалистов, школьникам необходимо смотреть спектакли, поставленные по классическим произведениям, не менее трех раз в течение учебного года.



Заместитель министра культуры Александр Журавский выразил убеждение, что подрастающему поколению просто необходимо углубленное ознакомление с произведениями титанов отечественной литературы. "Нужно поддерживать возвращение классики подрастающему поколению, и неслучайно у нас большая программа поддержки детских театров", – заявил чиновник перед премьерой спектакля "Метель" в Малом театре. По его словам, этот опыт окажется особенно важным для регионов, где дети смогут посмотреть спектакли в кинотеатрах, передает телеканал "360". Такая возможность появилась благодаря проекту "Театральная Россия", пояснил Журавский.

Напомним, в текущем году правительство должно предусмотреть ежегодное выделение 700 миллионов рублей из федерального бюджета Минкульту на финансирование расходов, связанных с созданием новых театральных постановок. Запланированные мероприятия пройдут в рамках проекта "Театр – детям".

Ранее стало известно, что в Московском губернском театре провели "актерский баттл". В роли режиссеров и сценаристов выступали сами зрители. Они задавали артистам различные ситуации. Без заготовленных вопросов, все было по-настоящему. Члены жюри сказали, что главное в этом деле – реакция. "Бывают актеры, которые медленно очень готовятся к роли, но тут важна реакция. Это очень полезно для актеров, это хороший тренинг для них. Тут проявляется настоящее актерское мастерство", – рассказала актриса Ирина Безрукова. "У нас нет заготовленного сценария. Все это неповторимо, то, что было на репетициях, – не будет здесь сейчас на сцене", – добавил актер театра Илья Малаков.