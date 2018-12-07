"Игра престолов": вышел тизер нового сезона

В Сети появился тизер восьмого, последнего сезона фэнтезийной саги. "Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года.

Ролик длится всего минуту и не богат подробностями. В нем демонстрируется стол с картой Вестероса и деревянными фигурками волка, дракона и льва. С северной части карта покрывается льдом, с южной – загорается. Клип "Игры престолов" опубликован на YouТube-канале GameofThrones.

"Огонь и лед. Финальный сезон "Игры престолов" начнется в апреле", – говорится в подписи к видео. Съемки последнего сезона сериала "Игра престолов" закончилась в начале июля этого года.