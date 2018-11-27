Опубликовано необычное видео со съемок "Игры престолов"
Видео со съемочной площадки "Игры престолов" фанаты сериала всегда ждут с нетерпением. Но такого содержания роликов и они не ожидали. Тем не менее документальные кадры за авторством Лины Хиди поклонников порадовали.
Серсея Ланистер устроила мастер-класс по фырканью. Звезда "Игры престолов" втянула в свой флешмоб коллег по съемочной площадке – Николая Костера-Вальдау (Джейме Ланнистер) и Йохана Филипа Пилу Асбека (Эурон Грейджой).
Джейме Ланнистер, брат Серсеи Ланнистер, продемонстрировал зрителям свою тайную способность в замедленной съемке.
Его примеру последовала грозная, но красивая сестра.
Позже к флешмобу присоединился и Эурон Грейджой.
Премьера восьмого финального сезона телесериала "Игра престолов" состоится в апреле 2019 года, напоминает Life.ru. А пока автор саги – писатель Джордж Мартин – продолжает нагнетать обстановку вокруг своего нового произведения. Автор книги рассказал, что сериал "Долгая ночь", который станет приквелом "Игры престолов", переместится на пять тысяч лет в прошлое. Ранее сообщалось, что события будут развиваться за десять тысяч лет до событий оригинала.
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