Новый сезон сериала "Ольга" взбесил народ

Кино Театр Премьеры недели

Самое читаемое

Путин публично унизил напуганного Порошенко
Сафронов в ужасе от устроенной Поргиной безобразной вакханалии
Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова
Жена Сергея Жукова из "Руки вверх!" сообщила о расставании
Аморальный Малахов выставил напоказ резвящуюся в постели жену
партнеры
Вторник 6 ноября
Лента новостей
20:09
Пьяница избил младенца и оставил умирать на улице
19:50
В Волгограде освободившийся зэк напал с пистолетом на прохожую
18:53
Звезда "Дома-2" похвасталась новой квартирой
18:33
Россиянка выпала из поезда и умерла
18:25
Звезда "Отчаянных домохозяек" довела до тошноты дряблым телом
18:02
В Казани водителя автобуса поймали пьяным
17:59
Лавров потребовал от Лондона предъявить отравленных Скрипалей
17:56
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 ноября 2018 года
17:06
Сына вице-президента ЛУКОЙЛа обвинили в изнасиловании
17:02
Собутыльница оскорбила отвернувшуюся от стакана Волочкову
16:48
Из уральской больницы эвакуировали 70 человек
16:39
Новый тоннель на Варшавке откроют в течение месяца
16:33
Cобчак после изгнания бесов разразилась матом
16:30
Обманутая Максакова капитулировала перед молодым мужем
16:21
Студентка украла у подруги шубу и заложила в ломбард
16:11
Автоледи протаранила автобус и покалечила двоих детей
15:57
Резко похудевшая Стриженова оказалась в клинике
15:52
"Секс так и рвется": изменившаяся Виталина сразила наповал
15:49
При опрокидывании лодок во время регаты в Геленджике пострадали пять человек
15:40
Детей защитят от несанкционированных митингов
15:31
Макрон подло сорвал встречу Путина и Трампа
15:28
Покушение на мультимиллионера в Москве попало на видео
15:22
Как правильно полоскать горло
15:11
Навка подтолкнула подругу в объятия любовника
14:50
Делягин признал подлинными документы о нарушениях ЦБ в деле "Югры"
14:43
"Его уже не будет": Муцениеце оборвали телефон из-за Прилучного
14:41
Дума упростила получение субсидий на оплату ЖКУ
14:08
Хитрый Лукашенко снова отвернулся от России
14:03
В ДТП с фурой в Ижевске пострадали дети
13:53
"Королева осени": Утяшева восхитила поклонников красивыми ногами
13:33
"Единая Россия" прислушается к регионам
13:30
Мазохистка-распутница рвется в "Дом-2" к своему господину
13:25
В Москве пытались застрелить миллионера из списка Forbes
13:19
"Я стала чеченкой": сенсационное признание Анастасии Волочковой
13:12
В Израиле нашли признак скорого конца света (видео)
12:58
Стильная Захарова поставила на место модных критиков
12:53
Введен режим ЧС: в жилом доме произошел взрыв
12:39
В Австралии акула убила дайвера
12:15
Расставшаяся с Соколовским Дакота развлекается с миллионером
12:12
Шокированная Кравец: Калашникова сделала мне приворот на смерть
12:12
В Подмосковье пьяный мужчина на квадроцикле погубил трехлетнего сына
12:08
Кожевникова стала жертвой мошенников
12:01
На Кубани полицейский выследил и схватил циркового енота-курокрада
12:01
Чего ждать от блокчейн-проекта Tkeycoin на мировых биржах
11:55
Порошенко прикарманил в России десятки миллионов рублей
11:45
Спасшего младшего брата подростка растерзал медведь
11:41
"Не рак": друг назвал неожиданную причину смерти Караченцова
11:37
В Приморье насмерть разбился несовершеннолетний водитель
11:33
Испуганная Высоцкая наставила синяков Домогарову
11:29
Беременная Порошина сбежала из России
11:18
Под Омском перевернулся автобус с пассажирами (видео)
11:05
В квартире в центре Москвы нашли мумию мужчины
10:53
В Башкирии за рулем умер водитель автобуса
10:50
Обнаружен посетивший людей корабль пришельцев
10:47
Трусливого Трампа распекли за бегство от Путина
10:39
В Петербурге ревнивец зарезал любовницу в салоне красоты
10:17
Онкобольной манекенщик без мужского органа закрутил роман с трансгендером
10:02
В Бурятии при пожаре в собственном доме погиб пенсионер
09:53
Майкла Джексона объявили живым
09:52
"Где лучше, туда и пойду": Бузова разочаровала известную ведущую
09:32
Киевлянка Повалий заставила плакать Кремль
09:24
В России закроют больше половины магазинов с алкоголем
09:18
Дети сгорели заживо: опубликовано видео с места страшного пожара в Югре
09:08
Монеточка спела на украинском (видео)
08:56
Арбенина заявила о появлении третьего ребенка
08:46
Шнуров посвятил стих попавшей в скандал чиновнице
08:42
Трамп струсил перед встречей с Путиным
08:39
Потерявшая любимого Кудрявцева грязно выругалась
08:18
Лавров разнес агрессивный Запад за двуличие
07:55
Найден способ остановить рост цен на бензин
20:37
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 ноября 2018 года
19:48
Иссохший Меньшиков ухватился за цветущую Пугачеву
18:54
Унижающему россиян перед украинцами Ефремову готовят безжалостное наказание
18:21
В Госдуме раскритиковали слова уральской чиновницы о детях
18:11
"Беспорядочный секс": Шепелев в странной позе раскрыл секрет здорового тела
17:43
50-летнюю фитнес-модель приняли за молоденькую студентку
16:55
Оскандалившийся Малахов проводит время с чужими женами в отеле
16:35
В Москве таксист средь бела дня застрелил конкурента
16:21
Есть пострадавшие: в Ханты-Мансийске обрушился мост
15:49
Знаменитый боксер умер после нокаута
15:16
Отдыхающая с шампанским в ванной голая Седокова восхитила россиян
14:34
Билана в ношеной шубе сняли возле мусорки
14:00
Лобода пошла на риск после серьезной операции
13:31
Известный телеведущий погиб в жутком ДТП
12:46
50-летняя Валерия в банном халате раскинулась на кровати перед Пригожиным
12:04
Тайный избранник Фриске вышел из тени и сделал заявление
11:24
Растерянный сын бежит от обезумевшей Анджелины Джоли
10:45
"Пиар чистой воды": народ врезал пострадавшей от удара Васильевой
10:08
Грязные тайны Меган Маркл раскрыли в прямом эфире
09:56
Астрологический прогноз с 5 по 11 ноября
20:13
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 ноября 2018 года
19:02
"Откуда вино?": Бородина жестко сорвалась на дочь
17:59
Одурачившая миллионы людей Пугачева решилась на откровенное признание
17:18
Затравленная сирота из шоу "Битва экстрасенсов" раскрыла жуткое убийство
16:39
Сексуальная "барби-модель" довела россиян до экстаза
15:55
На Рудковскую напали в день рождения
15:13
Жена 58-летнего Диброва предъявила округлившийся живот
14:34
Скрывал 20 лет: объявился тайный сын покойного Яковлева из "Иванушек"
14:04
172 человека на борту: Boeing с трещиной в стекле экстренно приземлился
13:25
Аморальный Малахов выставил напоказ резвящуюся в постели жену
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Унижающему россиян перед украинцами Ефремову готовят безжалостное наказание
Одурачившая миллионы людей Пугачева решилась на откровенное признание
"Секс так и рвется": изменившаяся Виталина сразила наповал
Тайный избранник Фриске вышел из тени и сделал заявление
"Беспорядочный секс": Шепелев в странной позе раскрыл секрет здорового тела
Шокированная Кравец: Калашникова сделала мне приворот на смерть
Культура

Новый сезон сериала "Ольга" взбесил народ

Кадр из сериала "Ольга"
Третий сезон сериала "Ольга" вызвал возмущение зрителей. Некоторые считают, что вовсе не таких героев надо показывать на экране.
прочитано 323 раза

Ситком "Ольга" идет на канале ТНТ с 5 сентября 2016 года. Как заявляют авторы, сериал рассказывает о жизни сильной и волевой простой русской женщины. Главную роль исполняет Яна Троянова.

ПО ТЕМЕ

Стартует новый сезон сериала "Ольга"

Голый Гоша Куценко прогулялся по улице (видео)

 Сериал "Ольга"

Сюжеты Сериал "Ольга"

Сериал "Ольга" показал высокие рейтинги, так что создатели решили продолжить работу. Второй сезон вышел на экраны спустя год после первого – 4 сентября 2017-го. В этом же году сериал стал победителем премии ТЭФИ в номинации "Телевизионная многосерийная комедия/ситком".

На третий сезон у авторов были особые надежды. Они предупреждали зрителя, что он отличается повышенной событийностью. Это, мол придает истории динамичность и держит зрителей в напряжении: они до последнего не смогут догадаться, в какой тупик на этот раз зайдут герои и каким образом будут из него выбираться.

Однако даже такие режиссерские находки не спасли сериал от жесткой критики.  "Включил телек первый раз за много лет а там сериал Ольга. Какое животное может это смотреть? Все герои мрази, главная героиня быдло шалава, это типо сейчас такие образы должны быть чтоб зритель узнал себя?", – написал в Twitter возмущенный зритель (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

В третьем сезоне сериала "Ольга" зрители встречаются с главной героиней в трудное для нее время. Некогда добрый и обходительный водитель катафалка Гриша (Максим Костромыкин) дал ей от ворот поворот. Как жить после такого? Рецепт от Ольги всегда прост – сжать булки и идти дальше, объясняют создатели сериала.

Разморозить сердце главной героини сериала "Ольга" берется бизнесмен Володя (Гоша Куценко). Это матрасный король на джипе – мужчина дерзкий и нахрапистый, именно такие ей нравятся. Героине сериала "Ольга" приходится выбирать – водитель катафалка или хозяин внедорожника.

Автор: Андрей Евлампиев6 ноября 2018, 19:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие образы Гоши Куценко

567

комментарии

Политика

Хитрый Лукашенко снова отвернулся от России
Трусливого Трампа распекли за бегство от Путина
Лавров разнес агрессивный Запад за двуличие
Трамп струсил перед встречей с Путиным

Шоу-бизнес

"Богатая вдова": Степаненко ждет скорой смерти Петросяна
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 ноября 2018 года
Валерия показала взрослого красавца-сына
Собутыльница оскорбила отвернувшуюся от стакана Волочкову

Проишествия

В Москве черные риелторы хоронили людей заживо
На московского чиновника напали с ножом (видео)
Жуткие кадры пожара в московской гостинице
188 человек на борту: пассажирский Boeing рухнул после взлета

Lifestyle

"Мосфильм" приготовил незабываемый новогодний подарок детям
Монеточка написала песню к фильму ужасов
Раскрыты подробности финала сериала "Игра престолов"
Премьеры фильмов в России: что смотреть в кино
Шоу-бизнес

Потерявшая любимого Кудрявцева грязно выругалась

Телеведущая не смогла сдержать эмоций
Шоу-бизнес

"Секс так и рвется": изменившаяся Виталина сразила наповал

Поклонники пришли в восторг от нового образа пианистки
Шоу-бизнес

Беременная Порошина сбежала из России

Актриса ждет пятого ребенка
Шоу-бизнес

Испуганная Высоцкая наставила синяков Домогарову

Откровенное интервью известной актрисы

Гороскоп

Астрологический прогноз с 5 по 11 ноября
"Мир для нее рухнул": потерявшей самое дорогое Поргиной вынесли вердикт
Гороскоп отношений на ноябрь 2018 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Онкобольной манекенщик без мужского органа закрутил роман с трансгендером
50-летнюю фитнес-модель приняли за молоденькую студентку
Сексуальная "барби-модель" довела россиян до экстаза
Как жила погибшая в авиакатастрофе королева красоты

Спорт

Допустившая роковую ошибку Загитова сумела порвать соперниц
Стриптиз Туктамышевой заставил детей раздеваться на льду
Акинфеев рассказал о дедовщине в ЦСКА
Плющенко прошелся по "воскресшей" Туктамышевой

Регионы

Дети сгорели заживо: опубликовано видео с места страшного пожара в Югре
Напавших на Крымский мост украинцев поставили на колени
Неожиданный поворот в деле об изнасиловании в МВД
Во взрыве в здании ФСБ обвинили анархистов
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru