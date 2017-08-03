В Сети бьются над новой загадкой "Игры престолов"

В Сети поклонники культового сериала "Игра престолов" обратили внимание на нелогичность образа одного из самых ярких персонажей – Серсеи Ланнистер. Пользователей мучает вопрос, почему к седьмому сезону остриженные волосы злодейки так и не выросли.

Напомним, в пятом сезоне сериала Серсея Ланнистер была подвержена жестокому наказанию за свои злодеяния. Королеве коротко обрезают роскошные длинные локоны, после чего она проходит так называемый "Путь позора" – в голом виде идет по улицам города, а местные жители оскорбляют ее и кидают вслед все, что попадется под руку.

Пользователи обратили внимание на то, что после выхода нового, седьмого сезона, волосы Серсеи все еще остаются такими же короткими, как в день наказания, пишет Vanity Fair. Так, некоторые из них предположили, что прическа королевы осталась прежней просто из-за досадного недосмотра сценаристов, которые и ранее допускали подобные оплошности.

Другие поклонники сериала уверены, что таким образом авторы "Игры престолов" хотят показать зрителю, что с Серсеей произошли необратимые изменения и она не заслуживает того, чтобы возвращаться к своему прежнему, привлекательному облику. Нашлись и те, кто считает, что короткая стрижка королевы – знак ее внутренней трансформации. По их мнению, Серсея сознательно отказывается от длинных волос и женственного образа, чтобы символически встать на один уровень с мужчинами и реализовать свои многочисленные амбиции.

Напомним, 17 июля в 04:00 мск стартовал новый, седьмой сезон культового фэнтези-сериала "Игра престолов". Первая серия многосерийной картины вызвала небывалый ажиотаж у фанатов. Всего эпизод посмотрели 16 миллионов человек.