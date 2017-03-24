Звезда фильма "Гардемарины, вперед!" на грани банкротства

Известный продюсер и актер Сергей Жигунов в ближайшее время может быть объявлен банкротом. Бизнесмен Сергей Обидин обратился в Арбитражный суд Москвы с соответствующим иском.

Как утверждает истец, Жигунов занял у него порядка восьми миллионов рублей в 2013 году и на сегодняшний день так и не расплатился. Обидин утверждает, что столь крупную сумму звезда "Гардемаринов" занимала для осуществления своих новых кинопроектов. "По нашим данным, займы брались на осуществления деятельности, связанной с производством фильмов и поддержанием различных инвестпроектов Жигунова, поскольку он фактически не существует вне этого бизнеса", – цитирует сторону обвинения портал "Рамблер/новости".

Представитель Обидина Арсен Навасардян рассказал журналистам, что Сергей все же погасил часть долга, а именно – миллион рублей. Сумма задолженности в исковом заявлении после этой выплаты была скорректирована. На сегодняшний день Жигунов должен Обидину почти семь миллионов рублей.

Однако адвокат Жигунова утверждает, что его подзащитный оплатил гораздо большую часть долга, рассчитавшись более чем на 50%. На это юристы Обидина парировали, что речь может идти о суммах, предназначавшихся другим кредиторам. Так, Навасардян утверждает, что общая сумма долгов Жигунова составляет порядка 40 миллионов рублей.

Правда ли то, что заслуженный артист России набрал долгов, с которыми не в состоянии самостоятельно расплатиться – пока неизвестно. Юрист Жигунова отказался прокомментировать информацию об общей сумме задолженности.