Нейплс: другая сторона Флориды

Еда Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Мода и красота

Самое читаемое

Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
Беркова выходит замуж за Стоянова
Неожиданные заявления Владимира Путина
Бузова пыталась прорваться на день рождения Тарасова
партнеры
Четверг 23 марта
Лента новостей
15:29
Трагическая история любви Вороненкова и Максаковой
15:28
Медведев удивил заявлением о своей болезни
15:22
Подмосковный "Отелло" сжег лицо своей девушке
15:17
Бородина волнуется за больную дочь
15:15
Под Мурманском приставы арестовали аэродром
15:08
В Дагестане объявили охоту на целовавшихся в баре мужчин
15:03
Родственница Максаковой: У нее там сейчас ад!
14:51
Как жил Денис Вороненков
14:49
Самые надежные банки в России
14:35
Максаковой угрожает смертельная опасность
14:34
При рассмотрении законов в Думе учтут мнение россиян
14:21
Кабаеву и Шарапову пригласили на завтрак в Ялту
14:10
Страшные фото и видео с места убийства Вороненкова
14:05
Эксперты предупреждали о показательном убийстве Вороненкова
14:04
Киллера ранили во время убийства Вороненкова
14:03
Мать Максаковой благодарит бога за смерть Вороненкова
13:34
В Киеве застрелили Дениса Вороненкова
13:34
Мужчина пытался зарезать восьмилетнюю падчерицу
13:33
Сестры-мошенницы из Сбербанка учились у Собчак
13:14
Как сотрудники банков тратят украденные миллионы
13:13
Пышнотелые модели прошлись без юбок по центру столицы
13:06
В центре Москвы мигрант пытался выколоть глаз полицейскому
12:49
Скандал с Самойловой влетит "Первому каналу" в копеечку
12:35
Союз с продажным Киевом развалит НАТО
12:29
Девочка пробила "двоечку" агрессивному покупателю (видео)
12:28
Маше Малиновской поставили неутешительный диагноз
12:26
ОНФ собрал экологов в Ростове-на-Дону
12:14
В Москве при падении с пожарной лестницы погиб футболист
12:04
Как живет 75-летняя Людмила Чурсина
12:00
Панин раскрыл секрет скандала с собакой
11:40
Назван признак скорой смерти человека
11:40
В Москве зимнюю иллюминацию отключат в апреле
11:35
Как научиться зарабатывать в интернете
11:26
Из пруда на юге Москвы выловили скелет человека
11:22
Значение имени Марина
11:21
Эрдоган повторил глупую ошибку Порошенко
11:09
Звезда "Дома-2" Вика Романец: Все рухнуло в один миг
11:01
Ученые предрекли разрушение гробницы Иисуса Христа
10:56
Раскрыта природа неизлечимых заболеваний мозга
10:45
В подмосковную реку слили 50 тонн нефти
10:36
Буйнов рассказал о слезах Пугачевой
10:28
Список московских хрущевок для сноса подготовят к осени
10:19
Появилось видео пожара на складе боеприпасов под Харьковом
10:08
Врачи спасли четырехногого ребенка
09:55
Москвичей ждут мокрые выходные
09:50
Виктория Боня: Да, я снова влюблена
09:44
Когда Аделина Сотникова вернется в спорт
09:21
Сестры-мошенницы из Сбербанка попались при покупке Ferrari
09:20
Почему Трамп водит за нос Порошенко
09:12
Счастье Тарасова и Костенко под угрозой
08:43
Опубликованы подробности теракта в Лондоне
08:42
Меланья Трамп перестала спать с мужем
08:32
Анджелина Джоли дала шанс Брэду Питту
08:29
На юге Москвы BMW X5 протаранил киоск и загорелся (видео)
08:10
Украинскому депутату стыдно за решение по Самойловой
07:51
В Москве при падении автомобиля в болото погиб водитель
00:54
Киркоров оказался в инвалидном кресле после новостей о Самойловой
22:37
Навальный покусился на святое
21:59
Кто и как наживается на "Евровидении"
21:52
Контрацептивы спасают женщин от рака
21:49
На юго-западе Москвы на полицейского напали с ножом
21:34
Россия отказалась показывать киевское "Евровидение"
21:30
Тайна второго Чернобыля
21:18
Подругу Джигурды постигло несчастье
21:05
Новая женщина в жизни Разина
20:50
Секс-символ "Дома-2" покинул проект
20:26
Бойню в Лондоне приурочили к брюссельским терактам
20:22
Новым главредом "Ведомостей" станет топ-менеджер Первого канала
19:58
Владельцы "Евровидения" дали надежду Самойловой
19:42
В Казахстане отмечают традиционный Новый год
19:40
Мощный взрыв в жилом доме в Москве попал на видео
19:36
Как Россия ответит на подлую выходку Киева
19:30
В Швейцарии пассажирский поезд сошел с рельсов
19:11
Полиция начала эвакуацию людей в центре Лондона
18:56
Как "Транснефть" выселяет многодетные семьи
18:44
Терезу Мэй эвакуировали из здания парламента после теракта
18:40
Террористы устроили бойню в сердце Лондона
18:30
Мара Багдасарян устроила провокацию после лишения прав
18:26
В Санкт-Петербурге пройдут "Недели Испании"
18:17
Самойлова и толерантная "Цэ Эуропа"
18:11
Сколько потеряет Украина после отмены переводов из России
18:05
Неизвестный с ножом набросился на людей около британского парламента
17:56
Беспредельщик на Gelandewagen устроил гонки по Новому Арбату (видео)
17:35
Жилой дом в Москве охватил сильный пожар после взрыва
17:32
Иосиф Пригожин: Поздравляю Юлию Самойлову с запретом
17:21
За счет каких мер предстоит спасать Байкал
17:01
Девочка сорвала шапочку с Папы Римского (видео)
16:57
Из горящей квартиры на востоке Москвы спасли ребенка
16:56
Звезды возмущены отстранением Самойловой от "Евровидения"
16:51
Против Никиты Белых возбудили новое дело
16:50
Звезды фигурного катания отметили юбилей в Москве
16:37
Володин: поездка главы ПАСЕ в Сирию – заслуга Госдумы
16:36
Принцесса разрушила семью российской модели
16:32
На востоке Москвы загорелся жилой дом
16:32
Сможет ли "Тольяттиазот" модернизировать производство
16:31
Кремль хочет запретить соцсети детям до 14
16:22
Казаченко требует тест ДНК для новорожденного сына
16:19
Самойлову официально выгнали с "Евровидения"
16:05
Желтую ветку московского метро протянут до Внуково
15:54
Медведев попросил чиновников общаться по-человечески
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В Киеве застрелили Дениса Вороненкова
Максакова – сбежавшей дочке: Какая же ты дура
Самойлову официально выгнали с "Евровидения"
Пригожин в ярости от поступка бывшего мужа Валерии
Мать Максаковой благодарит бога за смерть Вороненкова
Сенсационная версия крушения Ту-154 в Сочи
Lifestyle

Нейплс: другая сторона Флориды

Фото: GLOBAL LOOK press/Rob Tilley
Если отфильтровать весь блеск Майами, добавить к этому тихую и размеренную жизнь, самую дорогую недвижимость и удивительную природу – вы получите незабываемый роскошный отдых в Америке.
прочитано 914 раз

Флорида давно стала для русских зимней резиденцией: уже в середине осени многие покидают Россию, чтобы перезимовать на теплом берегу. Самым популярным курортом Флориды для россиян является, конечно же, Майами, где жизнь кипит 24 часа в сутки, где можно найти апартаменты на любой вкус и кошелек, а русская речь слышна так же часто, как английская и испанская. Но совсем другая история начинается всего в двух часах езды от Майами, на побережье Мексиканского залива.

Фото: GLOBAL LOOK press

В конце октября – начале ноября самые богатые американцы устремляются в Нейплс (Naples), убегая от неприятной погоды. Здесь никто не удивляется, если каждый сезон видит одни и те же лица, снова и снова. Местные называют завсегдатаев Нейплса snowbirds, придавая этому слову сразу два значения – "перелетные птицы" и "люди с седыми головами". Во втором случае они имеют в виду респектабельных пожилых и очень богатых американцев, которые сколотили себе состояние, а теперь могут позволить себе жить в настоящей роскоши. 

Фото: GLOBAL LOOK press/Rob Tilley

Нейплс – очень тихое место. Люди просыпаются рано, занимаются спортом на свежем воздухе (на курорте популярны гольф и большой теннис), передвигаются по городу на сверкающих кабриолетах, никуда не спешат, и проживают день медленно, словно растягивают удовольствие. 

Ездить за хорошей погодой в Нейплс можно круглый год, так как зимой температура воздуха днем не опускается ниже +24 градусов. В летние месяцы довольно жарко (+32–36 градусов), а в июле и августе к высокой температуре добавляется сильная влажность. Местные говорят, что переносить ее тяжело. Самый комфортный сезон начинается в конце октября и заканчивается в мае. Именно в этот период цены на размещение в отелях и апартаментах достигают своего пика. 

Фото: GLOBAL LOOK press/Franklin Viola

Двухместный номер в гостиницах Нейплса в высокий сезон стоит от 250 до 1000 долларов за ночь проживания. Большой популярностью пользуются гостиницы, принадлежащие крупным мировым цепочкам – у них, как правило, есть собственные пляжи, а также гольф-поля и теннисные корты. Гости отелей могут пользоваться услугами по аренде лежаков, зонтиков и полотенец бесплатно, но провести день на оборудованном пляже может любой желающий. Для посетителей аренда лежака обойдется в 10 долларов, зонтика – 20 долларов, VIP-кровати для двоих человек – 70–80 долларов. 

Стоимость покупки недвижимости в Нейплсе заслуживает отдельного упоминания. Самые недорогие объекты на берегу – непримечательные домики с верандой, обтянутой москитной сеткой, стоят около 3–4 миллионов долларов. Цены на виллы в итальянском стиле в самом престижном районе между 5th Avenue и Gulfshore Blvd, скрытые от глаз посторонних живой изгородью из искусно подстриженных кустарников, а также на дома с видом на залив могут доходить до 40 миллионов долларов.

Фото: Joe Raedle/Gettyimages.ru

Те, кто способен расстаться с такими деньгами, делают это без малейшего сожаления: они платят за уединение, невероятной красоты закаты, ставшие визитной карточкой этого побережья, и близость к дикой природе, которая, кстати, доставляет немало хлопот местным жителям.

Например, с начала мая по конец октября на берег по ночам выходят морские черепахи для того, чтобы сделать кладки в песке. Панцирные мамаши очень пугливы, поэтому в Нейплсе в этот период запрещено устраивать вечеринки на пляже и фотографироваться со вспышкой, а владельцев прибрежных домов и ресторанов с наступлением темноты обязывают выключать наружное освещение. Это делается для того, чтобы животные не перепутали направление и смогли уйти обратно в море, так как черепахи ориентируются по свету луны.

Фото: Joe Raedle/Gettyimages.ru

Каждый вечер на набережной вдоль Gulfshore Blvd прогуливаются пары, а некоторые приходят сюда с раскладным пляжным креслом и на несколько часов садятся у самой кромки, чтобы понаблюдать за красками уходящего дня и увидеть выходящих из воды черепах размером с вок-сковороду. Местные жители устраивают пробежки по пляжу, который растянулся аж на 7 миль! Если начать тренировку на рассвете, то компанию вам составят стаи дельфинов – они будут резвиться в воде, изо всех сил стараясь не отставать. 

Фото: Carlo Allegri/Gettyimages.ru

В этом же районе Нейплса находится знаменитый The Naples Pier – пирс, специально построенный в 1888 году для теплоходов, привозивших сюда потенциальных покупателей недвижимости. К сожалению, оригинальный Т-образный старый пирс был уничтожен ураганами, но в последствии был восстановлен и сейчас является любимым местом прогулки туристов. 

Многие с удовольствием ловят здесь рыбу. Для этого не требуется лицензия, а сам пирс оборудован столами, где можно помыть и почистить улов, прежде чем забрать его с собой. Правда, и в этом деле есть некоторые ограничения: в округе очень много пеликанов, которые настолько обнаглели, что пытаются сорвать рыбу у рыбаков прямо с удочки, заглатывая ее налету вместе с леской. Поэтому желающим порыбачить следует знать, что в Нейплсе запрещено использование железных наживок с многочисленными крючками. 

Фото: GLOBAL LOOK press/Walter Bibikow

В болотистых водоемах Нейплса можно увидеть небольших аллигаторов, а около некоторых отелей и туристических мест установлены таблички, призывающие не кормить крокодилов, даже если они маленькие и кажутся вам совершенно очаровательными. В район Марко-Айленд (Marco Island) отправляются понаблюдать за морскими коровами. Они живут в прибрежных водах и пасутся, поедая водные растения. Морских коров нельзя назвать привлекательными, но они умиляют туристов своим флегматичным поведением. 

Любителям красивых растений наверняка понравится Ботанический сад. Он раскинулся на площади более 170 гектаторов, и на сегодняшний день здесь представлены 7 различных экосистем и более 600 видов субтропических и тропических растений, мангровые заросли и болота. Сад открыт ежедневно с 9 утра до 5 вечера. 

Фото: GLOBAL LOOK press/Jim West

Что касается развлечений, то Нейплс в этом смысле довольно консервативен. Здесь нет ночных клубов, гремящих на всю округу, но всегда можно найти уютный бар, чтобы провести там вечер с друзьями. Самые хорошие рестораны города рассыпаны по центральным улицам. Назвать лучший ресторан Нейплса действительно сложно, так как заведения недешевые даже по московским меркам, но качество блюд действительно заслуживает самых высоких оценок. Многие шеф-повара преданы местным фермерам и готовят блюда исключительно из локальных органических продуктов. 

Фото: GLOBAL LOOK press/Rob Tilley

Основная зона шопинга в Нейплсе находится в даунтауне, в районе Third Street South. Здесь много магазинов известных марок, а также продаются симпатичные вещицы местных ремесленников. Самые знаменитые моллы города – The Waterside Shops и The Village в Venetian Bay. Здесь представлены новые коллекции всех ведущих брендов. За скидками стоит отправиться в Miromar Outlet Mall, где круглый год sale на дизайнерские вещи достигает 65%, а в праздники и эта цена с дисконтом уменьшается почти в 2 раза. 

Как добраться: в Нейплсе есть свой аэропрот Fort Myers (сюда можно прилететь с пересадкой в Нью-Йорке), но удобнее выбрать прямой перелет Москва–Майами. Стоимость билета туда-обратно – от 40 тысяч рублей. Время в полете – 11 часов. Далее по хайвею на машине, время в пути 2 часа. Для посещения Нейплса необходимо оформить американскую визу. 

Материал был подготовлен для РБК.Travel.

Автор: Ирина Лавери21 марта 2017, 16:53

комментарии

Политика

Кто стоит за убийством Вороненкова
Союз с продажным Киевом развалит НАТО
Почему Трамп водит за нос Порошенко
Украинскому депутату стыдно за решение по Самойловой

Шоу-бизнес

Бородина волнуется за больную дочь
Родственница Максаковой: У нее там сейчас ад!
Максакова упала в обморок при виде убитого мужа
Садальский назвал причины убийства Вороненкова

Проишествия

Вороненков шел к Пономареву перед смертью
Максаковой угрожает смертельная опасность
Страшные фото и видео с места убийства Вороненкова
Эксперты предупреждали о показательном убийстве Вороненкова

Lifestyle

Главные ошибки при уходе за зубами
Чем запомнилась умершая звезда "Мэри Поппинс"
Райан Гослинг объяснил свой неуместный смех на "Оскаре"
Известный актер Георгий Оболенский умер в Москве
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли дала шанс Брэду Питту

Голливудские актеры пытаются наладить отношения
Шоу-бизнес

Счастье Тарасова и Костенко под угрозой

Говорят, футболист бросит новую возлюбленную, как и бывших жен
Здоровье

Назван признак скорой смерти человека

Ученые из Швеции выделили главную особенность уходящих из жизни людей
Шоу-бизнес

Скандал с Самойловой влетит "Первому каналу" в копеечку

Ущерб от отказа транслировать "Евровидение" оценивается в миллионы

Гороскоп

Новая женщина в жизни Разина
У Юлии Самойловой появится покровитель
Астрологический прогноз с 20 по 26 марта 2017 года
Горбачевым и его женой руководили извне

Фоторепортажи

Как жил Денис Вороненков
Пышнотелые модели прошлись без юбок по центру столицы
Звезды фигурного катания отметили юбилей в Москве
Странный наряд оголил дочь Юдашкина

Спорт

Когда Аделина Сотникова вернется в спорт
Моуринью опозорился с подарком Бердыеву
У боксера случился сердечный приступ после боя (видео)
Белка-диверсантка напала на лыжницу в Норвегии (видео)

Регионы

Кабаеву и Шарапову пригласили на завтрак в Ялту
Девочка пробила "двоечку" агрессивному покупателю (видео)
В подмосковную реку слили 50 тонн нефти
Дети написали сочинение про Бузову
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru