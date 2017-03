Нейплс: другая сторона Флориды

Если отфильтровать весь блеск Майами, добавить к этому тихую и размеренную жизнь, самую дорогую недвижимость и удивительную природу – вы получите незабываемый роскошный отдых в Америке.

Флорида давно стала для русских зимней резиденцией: уже в середине осени многие покидают Россию, чтобы перезимовать на теплом берегу. Самым популярным курортом Флориды для россиян является, конечно же, Майами, где жизнь кипит 24 часа в сутки, где можно найти апартаменты на любой вкус и кошелек, а русская речь слышна так же часто, как английская и испанская. Но совсем другая история начинается всего в двух часах езды от Майами, на побережье Мексиканского залива.

В конце октября – начале ноября самые богатые американцы устремляются в Нейплс (Naples), убегая от неприятной погоды. Здесь никто не удивляется, если каждый сезон видит одни и те же лица, снова и снова. Местные называют завсегдатаев Нейплса snowbirds, придавая этому слову сразу два значения – "перелетные птицы" и "люди с седыми головами". Во втором случае они имеют в виду респектабельных пожилых и очень богатых американцев, которые сколотили себе состояние, а теперь могут позволить себе жить в настоящей роскоши.

Нейплс – очень тихое место. Люди просыпаются рано, занимаются спортом на свежем воздухе (на курорте популярны гольф и большой теннис), передвигаются по городу на сверкающих кабриолетах, никуда не спешат, и проживают день медленно, словно растягивают удовольствие.



Ездить за хорошей погодой в Нейплс можно круглый год, так как зимой температура воздуха днем не опускается ниже +24 градусов. В летние месяцы довольно жарко (+32–36 градусов), а в июле и августе к высокой температуре добавляется сильная влажность. Местные говорят, что переносить ее тяжело. Самый комфортный сезон начинается в конце октября и заканчивается в мае. Именно в этот период цены на размещение в отелях и апартаментах достигают своего пика.

Двухместный номер в гостиницах Нейплса в высокий сезон стоит от 250 до 1000 долларов за ночь проживания. Большой популярностью пользуются гостиницы, принадлежащие крупным мировым цепочкам – у них, как правило, есть собственные пляжи, а также гольф-поля и теннисные корты. Гости отелей могут пользоваться услугами по аренде лежаков, зонтиков и полотенец бесплатно, но провести день на оборудованном пляже может любой желающий. Для посетителей аренда лежака обойдется в 10 долларов, зонтика – 20 долларов, VIP-кровати для двоих человек – 70–80 долларов.

Стоимость покупки недвижимости в Нейплсе заслуживает отдельного упоминания. Самые недорогие объекты на берегу – непримечательные домики с верандой, обтянутой москитной сеткой, стоят около 3–4 миллионов долларов. Цены на виллы в итальянском стиле в самом престижном районе между 5th Avenue и Gulfshore Blvd, скрытые от глаз посторонних живой изгородью из искусно подстриженных кустарников, а также на дома с видом на залив могут доходить до 40 миллионов долларов.

Те, кто способен расстаться с такими деньгами, делают это без малейшего сожаления: они платят за уединение, невероятной красоты закаты, ставшие визитной карточкой этого побережья, и близость к дикой природе, которая, кстати, доставляет немало хлопот местным жителям.

Например, с начала мая по конец октября на берег по ночам выходят морские черепахи для того, чтобы сделать кладки в песке. Панцирные мамаши очень пугливы, поэтому в Нейплсе в этот период запрещено устраивать вечеринки на пляже и фотографироваться со вспышкой, а владельцев прибрежных домов и ресторанов с наступлением темноты обязывают выключать наружное освещение. Это делается для того, чтобы животные не перепутали направление и смогли уйти обратно в море, так как черепахи ориентируются по свету луны.

Каждый вечер на набережной вдоль Gulfshore Blvd прогуливаются пары, а некоторые приходят сюда с раскладным пляжным креслом и на несколько часов садятся у самой кромки, чтобы понаблюдать за красками уходящего дня и увидеть выходящих из воды черепах размером с вок-сковороду. Местные жители устраивают пробежки по пляжу, который растянулся аж на 7 миль! Если начать тренировку на рассвете, то компанию вам составят стаи дельфинов – они будут резвиться в воде, изо всех сил стараясь не отставать.

В этом же районе Нейплса находится знаменитый The Naples Pier – пирс, специально построенный в 1888 году для теплоходов, привозивших сюда потенциальных покупателей недвижимости. К сожалению, оригинальный Т-образный старый пирс был уничтожен ураганами, но в последствии был восстановлен и сейчас является любимым местом прогулки туристов.



Многие с удовольствием ловят здесь рыбу. Для этого не требуется лицензия, а сам пирс оборудован столами, где можно помыть и почистить улов, прежде чем забрать его с собой. Правда, и в этом деле есть некоторые ограничения: в округе очень много пеликанов, которые настолько обнаглели, что пытаются сорвать рыбу у рыбаков прямо с удочки, заглатывая ее налету вместе с леской. Поэтому желающим порыбачить следует знать, что в Нейплсе запрещено использование железных наживок с многочисленными крючками.

В болотистых водоемах Нейплса можно увидеть небольших аллигаторов, а около некоторых отелей и туристических мест установлены таблички, призывающие не кормить крокодилов, даже если они маленькие и кажутся вам совершенно очаровательными. В район Марко-Айленд (Marco Island) отправляются понаблюдать за морскими коровами. Они живут в прибрежных водах и пасутся, поедая водные растения. Морских коров нельзя назвать привлекательными, но они умиляют туристов своим флегматичным поведением.

Любителям красивых растений наверняка понравится Ботанический сад. Он раскинулся на площади более 170 гектаторов, и на сегодняшний день здесь представлены 7 различных экосистем и более 600 видов субтропических и тропических растений, мангровые заросли и болота. Сад открыт ежедневно с 9 утра до 5 вечера.

Что касается развлечений, то Нейплс в этом смысле довольно консервативен. Здесь нет ночных клубов, гремящих на всю округу, но всегда можно найти уютный бар, чтобы провести там вечер с друзьями. Самые хорошие рестораны города рассыпаны по центральным улицам. Назвать лучший ресторан Нейплса действительно сложно, так как заведения недешевые даже по московским меркам, но качество блюд действительно заслуживает самых высоких оценок. Многие шеф-повара преданы местным фермерам и готовят блюда исключительно из локальных органических продуктов.

Основная зона шопинга в Нейплсе находится в даунтауне, в районе Third Street South. Здесь много магазинов известных марок, а также продаются симпатичные вещицы местных ремесленников. Самые знаменитые моллы города – The Waterside Shops и The Village в Venetian Bay. Здесь представлены новые коллекции всех ведущих брендов. За скидками стоит отправиться в Miromar Outlet Mall, где круглый год sale на дизайнерские вещи достигает 65%, а в праздники и эта цена с дисконтом уменьшается почти в 2 раза.

Как добраться: в Нейплсе есть свой аэропрот Fort Myers (сюда можно прилететь с пересадкой в Нью-Йорке), но удобнее выбрать прямой перелет Москва–Майами. Стоимость билета туда-обратно – от 40 тысяч рублей. Время в полете – 11 часов. Далее по хайвею на машине, время в пути 2 часа. Для посещения Нейплса необходимо оформить американскую визу.

