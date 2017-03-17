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Lifestyle

Секреты квестов в реальности

Фото: пресс-служба QuestQuest
Сегодня квесты в реальности стали полноценным видом досуга наравне с походом в кинотеатр или ресторан. В каждом городе России присутствуют площадки, где команды от 3 до 10 человек могут поучаствовать в небольшом приключении.
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У каждого квеста свой жанр. Это может быть детективный квест со множеством загадок, эротический квест для взрослой аудитории, пугающий хоррор, квест с участием актеров или даже выглядеть как полноценное театрализованное представление. Наряду с популярностью, растет и конкуренция, а вместе с ней и количество оригинальных и необычных квестов.

Все закулисные секреты волшебных игр и о том, как работают квесты, Dni.Ru рассказал основатель и владелец сети квестов QuestQuest Артур Богданов.

Фото: пресс-служба QuestQuest

"Если раньше можно было снять небольшое помещение, напичкать комнаты загадками, замочками и ящичками, вложить порядка 300 тысяч рублей и отбить эту сумму в первые несколько месяцев работы квеста, то сегодня все куда сложнее. Квест – это проект, над которым работают десятки человек: строительство, создание антуража, качественная бутафория, сложнейшие инженерные механизмы, – рассказывает Богданов. – Раньше реквизит искали на avito, интернет-барахолках, aliexpress и так далее, то теперь квесты воссоздают настоящие сцены из кино, на их постройку в крупных городах уходит более 1 миллиона рублей. Над созданием декораций и антуражем квеста ломают головы лучшие строители, дизайнеры создатели сцен из театров, гримеры и художники, появились даже специальные команды и компании, которые занимаются исключительно созданием квестов".

По его словам, сценарии, включающие в себя коды, замки, записки, ультрафиолетовые лампы для выявления секретных посланий изжили себя практически полностью и для современных квестов являются моветоном. "Для создания сюжетов сегодня привлекаются специалисты с опытом написания сценариев для компьютерных и ролевых игр, их консультируют инженеры, программисты и технические специалисты, чтобы сценарий можно было воссоздать в реальном мире. Существует два способа написания сценариев для квестов: использование загадок и головоломок и создание сюжета под них, либо сначала создание идеи, а уже потом надстройка из заданий. Важно, чтобы идея была интересная и команда чувствовала развитие сюжета на каждом этапе квеста", – пояснил он.

Фото: пресс-служба QuestQuest

Квесты управляются администраторами вручную. Иногда возникают курьезные ситуации. "Например, на одном из квестов сломался бутафорский палец, который должен был открыть последнюю комнату. Администратор подошел к двери, услышал, что у участников проблемы и самостоятельно открыл дверь, чтобы у команды не сложилось впечатления, что что-то сломалось. К слову, ломается часто. Комнату обычно собирают за 5-10 минут, но бывают настолько детализированные квесты и настолько активные команды, которые раскидывают вещи, разбирают “не разбираемое”, что этот процесс занимает намного больше времени. Периодически квест ломают и приходится закрываться на несколько дней, чтобы все отремонтировать. Многие владельцы квестов и администраторы уже развили знания в электронике, механике и в других областях, чтобы быстро вернуть квест к жизни и не терять игры", - смеется Богданов.

Очень часто команды умудряются пропустить несколько комнат и оказываются в финальном помещении. С одной стороны, победа близка. С другой стороны, люди ведь приходят за процессом, за эмоциями. Тогда наши актеры экспромтом возвращают людей в нужные комнаты, откуда они смогут пройти все этапы.

Квест – это живой организм, тут важно мыслить креативно и отходить от сценария, когда это необходимо, чтобы люди получили максимум эмоций и впечатлений.

"Подсказки во время заданий тоже нужно давать осторожно. Часто мы видим, что команда отстает и незаметно даем подсказку. В итоге, люди радуются, что справились и догадались до решения сами. Так оно и есть, просто мы немного помогли. Мы не команда жестокого реалити-шоу, наша цель – развлечь людей, увести от повседневных проблем, почувствовать себя в сказке", – пояснили Dni.Ru специалисты QuestQuest.

Фото: пресс-служба QuestQuest

Вместе с популярностью растут и виды квестов. Последние новинки – эротические квесты 18+ и квесты в виртуальной реальности. Их появление связано с тем, что обычные головоломки людям надоели, психушки и запертые комнаты – изжили себя, как жанр. Людям все больше хочется окунуться в мир фантазий. В эротических квестах часто используется сценарий, в основе которого лежат все те же головоломки, но слегка в пикантном виде. В основном, эти квесты отличаются яркими эротическими декорациями и оригинальными артистами. Часто героям требуется станцевать стриптиз или разыграть сексуальную игру, чтобы продвинуться дальше.

Среди молодежи эротические квесты сегодня на пике, наравне с виртуальными, так как позволяет приоткрыть дверь в мир запретных фантазий. А тут вроде и игра, шутка, однако с интересным подтекстом.

Квесты в виртуальной реальности - ноу-хау последних лет. Опытные сценаристы давно поняли, что за технологиями будущее. В итоге, крупные квест-центры купили специальное программное обеспечение, которое позволяет участникам перемещать элементы квеста, с помощью очков погружаться в другую реальность и, например, летать.

Фото: пресс-служба QuestQuest

Такие квесты интересны благодаря своей непредсказуемости, игроки свободны в действиях, а результат зависит от смекалки и командной работы. Сегодня виртуальные игры на пике популярности и будут развиваться дальше. "В будущем, имея дома виртуальный шлем, каждый сможет подключиться к интересной игре и пройти ее из дома, – уверен Артур Богданов. - Пока такая роскошь доступна не всем, поэтому люди с большой радостью проживают этот опыт на площадках квестов".

Квесты – это немного магия, немного инженерия, немного кино и немного загадка. Каждый сценарий уникален и это позволяет делать игру живой и непредсказуемой. За красивой картинкой часто скрывается работа многих людей, которые шаг за шагом выстраивают это атмосферное приключение, чтобы люди могли на час почувствовать себя в компьютерной игре, любимом фильме или сказке. И в дальнейшем эта индустрия будет только расти: все активнее используются современные технологии, пишутся оригинальные сценарии и на площадках разыгрываются целые театральные постановки.

Фото: пресс-служба QuestQuest

Если даже в прошлом у вас был неудачный опыт посещения квеста, это значит, что вы посетили не самую качественную площадку. Обращайтесь к тем, кто работает в индустрии давно и предлагает разнообразные сценарии, которые соответствуют веяниям времени. Тогда квест точно станет для вас незабываемым приключением с морем эмоций и приятными воспоминаниями.

17 марта 2017, 08:44

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