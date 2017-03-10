Мариинка "убила" Максакову

С сайта Санкт-Петербургского Мариинского театра удалена вся информация о Марии Максаковой. Ранее биография одной из выдающихся солисток была представлена в разделе "Меццо-сопрано".

Максакова выступала на сцене Мариинки с 2011 года. Она исполняла партии Дорабеллы в опере "Так поступают все", Фруголы в "Плаще", Керубино в "Свадьбе Фигаро". В мировой премьере оперы Щедрина "Левша" певица исполнила партию принцессы Шарлотты, а в 2014-м дебютировала с партией Элен Безуховой в легендарной опере Прокофьева "Война и мир".

Как сообщает портал РИА Новости, в пресс-службе Мариинского театра отказались прокомментировать исчезновение с сайта информации о Марии. Тем не менее журналистам напомнили давний комментарий художественного руководителя и директора учреждения Валерия Гергиева о том, что официально Максакова не была трудоустроена в театре.

Ранее стало известно, что Марию официально уволили из Российской академии музыки имени Гнесиных. В пресс-службе академии заявили: скандально известная певица уволена в соответствии с российским законодательством, а именно – за систематические прогулы.

Скандал вокруг фигуры Максаковой разгорелся в декабре 2016 года, когда Мария вместе с мужем Денисом Вороненковым покинула Россию, переехав на Украину. Стало известно, что в настоящее время супруги получили вид на жительство и обосновались в Киеве.

В феврале в СМИ просочилась новая и не менее шокирующая информация – как оказалось, бывший российский политик Вороненков уже получил украинское гражданство. Общественность осудила обоих супругов, а Дениса и вовсе нарекли "беглым депутатом".

Фактически переезд в некогда "братскую" державу поставил крест на музыкальной карьере 39-летней Максаковой. Судя по сдержанным комментариям пресс-служб Гнесинки и Мариинки, о дальнейшей работе с Марией в случае ее возвращения в Россию пока не может быть речи.