Когда выйдет новый сезон "Игры престолов"

Поклонники "Игры престолов" теряются в догадках: когда же выйдет продолжение легендарного сериала? Актер Лиам Каннингэм рассказал СМИ о скором начале съемок.

"Съемки начнутся уже в сентябре, но есть и плохая новость для наших поклонников", – заявил исполнитель роли Давоса Сиворта в интервью изданию Daily Express. Как оказалось, восьмой сезон легендарной фэнтезийной саги будет состоять лишь из семи эпизодов.

По словам Каннингэма, съемки финального сезона стартуют в сентябре этого года. Вероятно, уже в 2018-м состоится премьера первого эпизода. Конечно, поклонники "Игры престолов" были разочарованы этим сообщением, ведь выход седьмого сезона намечен на лето этого года, и многие ожидали увидеть последнюю часть уже через пару месяцев.

Премьера сериала состоялась в 2011 году на телеканале HBO. Многосерийная экранизация цикла романов "Песнь Льда и Огня" известного фантаста Джорджа Мартина оказалась весьма удачной: с выходом каждой последующей серии популярность проекта лишь возрастала. На сегодняшний день на "Игру престолов" "подсели" миллионы зрителей по всему миру.

В апреле прошлого года стало известно, что сериал будет продлен на седьмой сезон. Уже через несколько месяцев создатели официально подтвердили, что завершат проект в 2017 году, сняв восьмую часть.