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Главные события Москвы с 17 по 23 февраля 2017 года

Фото: GLOBAL LOOK press\Dmitry Ermakov
Дело пахнет весной, поэтому накал событий в столице будет все возрастать и возрастать. Город готовится отмечать Масленицу, но перед тем, как веселье достигнет своего апогея в следующие выходные, гражданам сначала предстоит отметить 23 февраля, к этому празднику тоже приготовлено много интересного. Дни.Ру рассказывают о самых значимых культурных событиях ближайших семи дней.
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17 февраля, пятница

В Yotaspace выступит знаменитая панк-группа The Exploited. Ее дебютный альбом под названием "Punks Not Dead" сделал шотландских музыкантов известными, а его название стало негласным девизом панк-движения. С тех пор парни из The Exploited выпустили еще семь пластинок, поскандалили со многими коллегами по цеху, и вот на очереди шумные панк-торжества по случаю 15-летия последнего на сегодня альбома группы. Специальные гости: известная российская группа F.P.G.  

The Exploited. Фото: GLOBAL LOOK press

В Шаховском ДК выступят Государственный академический оркестр солистов "Русские узоры" и солист Московской областной филармонии, лауреат международных конкурсов Павел Баранский (баритон). Гостей ждут самые яркие композиции мировой классики, а также оригинальные авторские произведения и обработки народных песен. "Русские узоры" помимо обычных для оркестра русской музыки инструментов (домрой, балалайкой, баяном) используют десятки старинных инструментов, которые можно услышать не так часто: духовых – жалеек, брелок, рожков, свирелей, свистулек; ударных – трещоток, ложек, рубелей, хлопушек, кокошников и других. 

18 февраля, суббота

В парке "Сокольники" в 14.00 начнется первый в России чемпионат по колке дров "#КОЛИРУБИ", который приурочен к выпуску на русском языке книги-бестселлера норвежского писателя и  журналиста Ларса Миттинга "Норвежский лес: скандинавский путь к силе и свободе". За главный приз поборются пять команд из пяти российских компаний. Рубка дров стала европейским трендом, даже норвежская сборная по биатлону даже включила эту деятельность в программу своих тренировок, а книга Ларса Миттинга целиком посвященная этому медитативному занятию. Гости также смогут сделать яркие фотографии в фотозоне с гигантским топором или на фоне поленницы с дровами, попробовать настоящую кашу из топора приготовленную на полевой кухне.

В Крокус Сити Холле даст концерт певица Ёлка. Артистка в очередной раз устроит свидание с поклонниками, чтобы подарить им частичку себя, свое творчество. Каждая такая встреча уникальна, и поэтому хочется возвращаться к этим эмоциям, атмосфере и настроению вновь и вновь.  Отличная возможность услышать любимые песни вживую.

Елка. Фото: GLOBAL LOOK press\Dmitry Golubovich

18 и 19 февраля в Yotaspace отметит 30-летие группа "Дюна". Коллектив появился в далеком 1987 году в подмосковном городе Долгопрудный в 1987 году. Очень быстро репертуар группы взял курс на шутливые народные хиты (наподобие "Привета с большого бодуна", "Коммунальной квартиры" и "Борьки-бабника"). Спустя годы музыканты в отличной форме и готовы, как и прежде, зажигать под руководством бессменного лидера группы Виктора Рыбина.

В Stadium Live 20-летие отметит группа "Пилот" с юбилейной программой "Двадцатничек". Концерт обещает стать грандиозным событием для всех поклонников одной из самых популярных и востребованных групп страны. Известно, что в сет-лист войдут самые известные и любимые фанатами песни, свежие и старые композиции, становившиеся лидерами всевозможных хит-парадов.

19 февраля, воскресенье

В музыкальном баре-магазине "Дом Культуры" состоится выступление оркестра Hermes’Brothers во главе с Гермесом Зайготтом. На своем первом концерте музыканты исполнят специальную программу, а также представят гостям вечера дебютный сингл и видеоклип "О! Дева…" на стихи английского поэта лорда Байрона.  Композиция "О! Дева…" – первый из релизов, предшествующих альбому "В женщинах что-то есть…", который выйдет уже в апреле этого года. 

Hermes’Brothers. Фото: vk.com/hermesbrothers

В Англиканском Соборе Святого Андрея пройдет концерт "Органная музыка Баха и популярная классика". Слушателям предстоит отправиться в увлекательное путешествие в удивительную страну органной музыки, поближе познакомиться с этим королем всех музыкальных инструментов. На концерте прозвучат одни из самых популярных творений Баха.

20 февраля, понедельник

Начинается Масленица, и хотя весь основной шум-гам придется на конец недели, в столице и в будние дни будут проходить всевозможные мероприятия. Те, кому не терпится окунуться в этот праздник весны, следует присмотреться к мероприятиям фестиваля "Московская Масленица", которые пройдут в "Кусково" и "Царицыно".

Фото: GLOBAL LOOK press

21 февраля, вторник

В Центре современного искусства ВИНЗАВОД продолжается выставка Best of Russia ("Лучшие фотографии России"), на которой представлены почти 300 фотографий, рассказывающих о жизни страны в 2016 году. Выставка состоит из пяти разделов – "Природа", "Люди. События. Повседневная жизнь", "Архитектура", "Стиль" и специальной темы "Займитесь счастьем". 

22 февраля, среда

В Еврейском музее и центре толерантности в рамках X Московской международной биеннале "Мода и стиль в фотографии" откроется персональная выставка знаменитого американского фотографа второй половины XX века Филиппа Халсмана "Прыжок", состоящая из самых известных его работ.  Фотографом запечатлены знаменитости из мира кино, науки и искусства, монаршие особы – в прыжке: Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Ричард Никсон, герцог и герцогиня Виндзорские, Марк Шагал, София Лорен, Мохаммед Али и многие другие. Всего в рамках экспозиции будут показаны 50 фотографий, в их числе и известный снимок с Сальвадором Дали – "Dali Atomicus". 

В Крокус Сити Холле состоится концерт "О чем поют мужчины", в котором примут участие популярные и любимые в стране эстрадные исполнители. Этот вечер объединит два российских праздника – День защитника Отечества и Международный женский день – в единое шоу. Харизматичные мужчины выйдут на сцену с известными "женскими" песнями, вдохнув в них новую жизнь и звучание. В свою очередь, очаровательные певицы с песнями из мужского репертуара попытаются раскрыть, о чем же поют самые популярные исполнители российского шоу-бизнеса. Ведущие шоу: Михаил Галустян, Александр Ревва и Александр Олешко. В концерте участвуют: Юрий Антонов, Стас Михайлов, Сосо Павлиашвили, Дима Билан, Игорь Николаев, "Хор Турецкого", Валерий Леонтьев, Владимир Пресняков, Витас, DJ Руденко, Александр Маршал, Лев Лещенко, Олег Газманов и еще десятки звезд.

Фото: пресс-служба ресторана Darvin

В ресторане Darvin пройдет вечер энологического дарвинизма, в этот раз посвященный винам Эльзаса. Винно-гастрономические встречи сами организаторы просят не называть дегустацией. Это скорее знакомство: с вином, кухней, традициями разных стран и народов, а также с интересными людьми. А еще – возможность приобщиться к винной культуре в неформальной обстановке и попробовать интересные вина, многие из которых могут стать для вас приятным открытием. Участники мероприятия также смогут оценить специальный гастрономический сет, состоящий из пяти блюд. Для каждой встречи шеф-повар Николай Кочетов составляет новую программу и неизменно удивляет гостей чем-то необычным и очень вкусным. Сомелье Артем Лебедев, ведущий вечера, уходит от формата лекций – он делится собственными знаниями и опытом, создает дружескую атмосферу, в которой гости чувствуют себя комфортно и принимают непосредственное участие в беседе.

23 февраля, четверг

В ЭкспоЦентре на Красной Пресне откроется всемирно известная выставка "Искусство ЛЕГО", которая привлекла внимание уже более 2 миллионов человек в США, Франции, Австралии, Италии, Германии и других странах. Гости смогут окунуться в захватывающий мир, созданный из знаменитого конструктора. Экспозиция займет более 1700 квадратных метров, будет показано более 100 масштабных произведений искусства, среди которых любимые персонажи кино, герои мультфильмов, всемирно известные статуи и портреты знаменитых людей. Будет несколько тематических залов: "Мастерская художника", "Мировая культура", "Эмоции и состояния" и другие. Также посетители смогут весело провести время в большой игровой и развлекательной зоне, где занятие по душе смогут найти себе люди разных возрастов.

Фото: пресс-служба

Создал выставку известный американский художник Натан Савайя. Он просто перевернул представление о Lego как исключительно игрушке, используя кубики при создании своих произведений. Для него конструктор стал мостом, соединяющим великое искусство и поп-культуру. "Мне очень нравится простота кубиков – правильные углы, прямые линии, четкий контур. И как со многими вещами в жизни, здесь всё зависит от точки зрения и найденного ракурса. Вблизи эти кубики кажутся понятными и одинаковыми, однако стоит посмотреть издалека, и прямые углы превращаются в изгибы, а кубики – в полноценные фигуры", – рассказывает Натан Савайя.

В "Олимпийском" пройдет настоящий праздник для всех слушателей "Нашего радио", Национальная музыкальная премия "Чартова Дюжина", которой в этом году исполняется 10 лет. В этом году на сцену выйдут группы Ленинград, Машина времени, Мельница, Би-2, Калинов мост, Ночные снайперы и многие другие известные артисты. Будут определены победители в номинациях "Альбом", "Песня", "Солист", "Солистка", "Концерт", "Группа", "Взлом" и так далее. За время своего существования премия стала одним из самых значимых событий российской музыкальной сцены.

Группировка "Ленинград". Фото: GLOBAL LOOK press\Sergei Shnurov

23 февраля, в День защитника отечества, "Музей восстания машин" проведет конкурс для настоящих мужчин: те, кто перед входом смогут отжаться 100 раз, смогут пройти в музей бесплатно вместе со всей семьей. Внутри гостей ожидают три сотни гигантских роботов, в образе популярных киногероев: Дарта Вейдера, Железного человека, Валли и многих других. Также публику ждет интерактивное шоу про Трансформеров "6 в одном": дымовое шоу, крио-шоу, тесла-шоу, световое шоу, неоновое шоу и шоу трансформеров. Все номера поражают воображение и при этом абсолютно безопасно.

Московский ипподром тоже отметит "мужской праздник". Хотя кавалерия как род войск была упразднена еще в середине 50-х годов прошлого века, лошадь и в современности используется в вооруженных силах. Гости смогут окунуться в насыщенную развлекательную программу: призы для рысаков, катание на русской тройке, выступления музыкальных коллективов и популярных артистов – все это поможет провести время интересно и весело. Также желающие смогут стать участниками эффектных номеров вместе с профессионалами автоспорта и попрактиковаться в стрельбе в электронном тире ДОСААФ. Казаки покажут мастерство джигитовки, исполнят опасные трюки на спине летящей во весь опор лошади.

Группа Serebro. Фото: GLOBAL LOOK press\Pravda Komsomolskaya

В клубе Red состоится большой концерт группы Serebro. Этот музыкальный коллектив прочно укрепился на российском музыкальном рынке благодаря любви публики. Однако девушки не стали останавливаться и пошли дальше, завоевав европейские музыкальные чарты и покорив слушателей из Азии. Теперь в их активе добрый десяток премий и признание поклонников по всем миру, миллионы просмотров и легальных скачиваний в интернете. Группа Serebro исполнит все свои громкие хиты, которые сделали это возможным.

С 23 по 26 февраля 2017 года в Торгово-Выставочном Комплексе "Тишинка" пройдет фестиваль здоровой еды "Вкусно и Полезно". В мероприятии примут участие более 100 экспонентов с различными группами товаров: от натурального фермерского мяса и молочной продукции до сладостей ручной работы. Это будет что-то вроде огромного магазина, где каждый сможет найти продукты на свой вкус. В каждый из дней будет сделан упор на определенную группу товаров: четверг – рыбный день, пятница – сырный день, суббота – молочный, а воскресенье – сладкий. Ассортимент все дни будет представлен полностью, а развлекательная программа будет направлена только на указанные тематики. Гостей будут ждать тематические кулинарные мастер-классы и шоу, дегустации лучших приготовленных шеф-поварами блюд, познавательные мастер-классы, съедобные конкурсы и вкусные призы.

Николай Расторгуев, лидер группы "Любэ". Фото: GLOBAL LOOK press

23 и 24 февраля в Крокус Сити Холле пройдут праздничные концерты группы "Любэ", вместе с Днем Защитника Отечества группа отметит юбилей солиста Николая Расторгуева. Песни "Любэ" близки и понятны большинству россиян. Зрители и поклонники коллектива – люди самых разных возрастов и профессий. Эти концерты – отличный способ поздравить с юбилеем любимого артиста и провести вечер вместе с любимой группой.

В московском РАDИО СИТИ состоится праздничный концерт и премьера новой программы Аллы Рид "Золотые хиты мирового кино". В этот вечер в исполнении финалистки шоу "Голос" прозвучат самые лучшие и любимые темы из советских и западных кинофильмов в интересных обработках живого бэнда. 

Автор: Василий Ручкин17 февраля 2017, 11:05

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