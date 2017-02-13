За что Горбачев получил "Грэмми"

В ночь на 13 февраля состоялась долгожданная церемония вручения премии Американской академии звукозаписи. Среди лауреатов – и российский певец Николай Диденко. Оперный исполнитель покорил жюри композицией Penderecki Conducts Penderecki, записанной совместно с коллективами Варшавского филармонического оркестра и хора. Русские музыканты не раз получали "Грэмми". Среди них – Мстислав Ростропович, Михаил Плетнев, Максим Венгеров и даже один из самых известных политических деятелей Михаил Горбачев. Dni.Ru вспоминают всех россиян, удостоенных престижной награды.

Вопреки ожиданиям россиян, прочившим победу оперной диве Анне Нетребко, в номинации "Лучший классический альбом с сольным вокалом" лидерами стали Доротея Рошманн и Ян Бостридж. Однако России все же есть кем гордиться: Penderecki Conducts Penderecki в исполнении Николая Диденко и его польских коллег была признана лучшей из лучших.



В 2010 году одним из лауреатов "Грэмми" стал легендарный советский пианист и дирижер Владимир Ашкенази. В 1999-м он выпустил диск с прелюдиями Шостаковича, за что также был удостоен награды, победив в номинации "Лучшее инструментальное сольное исполнение". На сегодняшний день семикратный лауреат престижной премии проживает в Швейцарии.

К слову, в 2010-м сразу два русских музыканта завоевали "Грэмми". Пианист-виртуоз Евгений Кисин с юных лет успешно гастролирует по Европе, Америке и Азии.

В 2008-м в номинации "Лучшее выступление в составе малого ансамбля" заслуженно победил Юрий Башмет вместе с оркестром "Солисты Москвы". Исполнение произведений Стравинского и Прокофьева покорило не только жюри "Грэмми", но и судей ряда других мировых фестивалей.

Ни для кого не секрет, что именно в России учатся и выступают самые талантливые пианисты. В 2005 году Михаил Плетнев лишний раз подтвердил это правило, получив награду за лучшее исполнение камерной музыки. Премию с пианистом разделила аргентинская исполнительница Марта Аргерич.

Церемония "Грэмми-2004" ознаменовалась неожиданной победой последнего советского лидера Михаила Горбачева. Как оказалось, бывший политик участвовал в записи музыкальной сказки Прокофьева "Петя и волк", а также ее продолжения "Волк и Петя". Компанию Михаилу Сергеевичу составили Билл Клинтон, Софи Лорен и Российский национальный оркестр. Лорен и Клинтон также были удостоены премии за проделанную работу, однако никто из троих не явился на церемонию награждения, традиционно проходившую в Лос-Анджелесе.

В том же, 2004-м, Мстислав Ростропович и Максим Венгеров получили "Грэмми" за лучшее исполнение инструментального соло в сопровождении оркестра. Определенно, российские музыканты год за годом одерживают победы исключительно в "классических" номинациях. И здесь точно есть чем гордиться.

Годом ранее Мстислав Ростропович также был удостоен награды "за экстраординарную карьеру виолончелиста и дирижера, за жизнь в записях". Российский виолончелист стал седьмым музыкантом в истории "Грэмми", который был удостоен столь высокой награды.

Победа великого скрипача Гидона Кремера скорее повод для гордости Латвии, но сам музыкант никогда не скрывал своего "советского происхождения", ведь еще в молодости он жил в Москве. В 2002-м скрипач был удостоен "Грэмми" за лучшее исполнение небольшого ансамбля.

Скрипач Максим Венгеров получал "Грэмми" не только за игру в компании Ростроповича. В 1996-м музыкант одержал победу сразу в двух номинациях: "Классический альбом года" и "Лучший инструментальный солист с оркестром".