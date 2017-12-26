Почему распалась группа "Грибы"

Названа причина распада популярного украинского музыкального коллектива. Последний концерт "Грибы" дадут 31 декабря.

Группа прекращает концертную деятельность с 2018 года. Причина в том, что солист коллектива Юрий Бардаш займется раскруткой нового проекта "Бамбинтон", сообщает Life.ru.

Примечательно, что песня "Тает лед" стала самой популярной в этом году у россиян. Сама же композиция была признана песней года по версии Российской национальной музыкальной премии. Отметим, группа "Грибы" была основана весной 2016 года. Клип на главный хит коллектива "Тает лед" набрал более 148 миллионов просмотров.

По слухам, песня была придумана "назло" покинувшему коллектив рэперу Kyivstoner. Многие поклонники "Грибов" сетовали, что без блогера и исполнителя популярность любимой группы стремительно сойдет на нет. Их предсказания сбылись с точностью до наоборот.

Отличительной чертой коллектива является звучание на стыке хип-хопа и хауса, а также отказ от любых контактов с прессой. "Грибы" не дают интервью, не участвуют в фотосессиях и стремятся к анонимности.

Напомним, еще в конце прошлого года российские СМИ называли "Грибы" не иначе как музыкальным открытием года. Свой первый гастрольный тур группа объявила после выхода лишь двух песен – "Интро" и "Копы".