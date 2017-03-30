Почему Россия сходит с ума от "Грибов"

В российских социальных сетях в связи с выходом новой песни украинской группы "Грибы" начался настоящий флешмоб. Композицию "Тает лед" перепевают сотни вокалистов со всей страны, а король поп-музыки Филипп Киркоров разместил в своем Instagram по-настоящему талантливую пародию. В чем секрет успеха киевских исполнителей?

В 2016 году Юрий Бардаш, Илья Капустин и так называемыe Симптом НЖН с рэпером Kyivstoner основали музыкальную группу с довольно необычным названием "Грибы". В апреле ребята выложили свой первый клип "Интро", который буквально за несколько месяцев собрал более миллиона просмотров.

Зрители быстро узнали в одном из героев клипа Юрия Бардаша, который ранее был известен как основатель музыкального лейбла Kruzheva Music. Именно он "вывел в свет" популярнейшие украинские шоу-проекты Quest Pistols и Open Kids.

Но если видеоклипы "Интро", "Копы" и "Велик" набирали просмотры в Сети в равных пропорциях между Украиной и странами СНГ, то "Тает лед" покорил практически всю Россию в абсолютно рекордные сроки. Всего за пару недель клип собрал почти 24 миллиона просмотров! Как отмечало издание Газета.ru, таким стремительным взлетом популярности ранее не мог похвастаться ни один российский коллектив. И украинский тоже.

Кажется, у современных ценителей музыки есть куда более интересные темы для разговоров, нежели споры на политической почве. Пародии на творчество "Грибов" представили группа "ВИА Гра", участники популярного шоу "Вечерний Ургант" и даже... Филипп Киркоров.

По слухам, "Тает лед" был придуман "назло" покинувшему коллектив рэперу Kyivstoner. Многие поклонники "Грибов" сетовали, что без популярного блогера и исполнителя популярность любимой группы стремительно сойдет на нет. Их предсказания сбылись с точностью до наоборот.

Недавно у группы закончились успешные гастроли по городам России. Впереди – концерты на родной Украине. В чем же секрет успеха "Грибов"? Основная "фишка" группы – в умелом смешении музыкальных стилей. Их творчество нельзя отнести строго к рэпу, хип-хопу или так называемому уличному шансону.

"Присоединяюсь к #грибычелендж вместе со своим шоу. Очень бы хотел услышать коллектив вживую. Это действительно новый формат для нашей эстрады", – отметил Филипп Киркоров в комментарии к нашумевшей пародии в своем Instagram. И был совершенно прав! Многие критики уже отметили, что "Грибы" задают принципиально новое направление современной поп-культуре.

Еще в конце прошлого года российские СМИ называли "Грибы" не иначе как "музыкальным открытием года". Но кажется, тогда музыканты лишь набирали обороты. Свой первый гастрольный тур коллектив объявил после выхода всего лишь двух песен – "Интро" и "Копы". Конечно, уже тогда стало ясно, что эти гастроли будут успешными. Побьет ли будущий клип ребят сегодняшний рекорд хита "Тает лед"? Посмотрим.