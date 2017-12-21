Цискаридзе и Голодец признались в странном увлечении

Танцор Николай Цискаридзе рассказал об общем хобби с вице-премьером Ольгой Голодец. Чиновник и деятель искусства любят собирать кукол.

"Мы с Ольгой Юрьевной собираем куклы. У нас есть общее хобби, которое нас очень объединяет", – приводит слова Цискаридзе Life. Разговор о увлечениях зашел из-за даты рождения артиста. Ольга Голодец вспомнила, что знаменитый танцор появился на свет 31 декабря.

В связи с этим у заместителя председателя Правительства России спросили, что она будет дарить Цискаридзе. Режиссер Карен Шахназаров в шутку предложил Ольге Голодец порадовать танцора театром: "Театр подарите". Зампред Правительства обещала, что что-нибудь обязательно подарит.

Встреча чиновника и танцора состоялась на заседании Совета по культуре и искусству под председательством главы государства Владимира Путина. На собрании обсуждалась реализация задач, сформулированных в Указе Президента "Об утверждении основ государственной культурной политики".

В начале заседания Владимир Путин поздравил всех собравшихся с наступающим Новым годом, после чего перешел к делу. Глава государства подчеркнул, что вопросы культуры имеют определяющее значение для жизни страны.

"Культура – это мировоззрение, прежде всего, универсальный инструмент сохранения и передачи традиционных моральных, духовных, эстетических ценностей и основа гармоничного, свободного общества, способного сберечь свою самобытность и при этом быть открытым, восприимчивым к глобальным тенденциям развития цивилизации", – подчеркнул Путин.

Он предложил членам Совета разработать новый закон о культуре. "В будущем законе важно четко отразить особенности, специфику сферы культуры, ее всеобъемлющий характер и значимость – как миссии, как общественного блага", – заявил президент.