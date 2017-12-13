Тимати превратил песню о лекарстве в хит

Рэпер Тимати выпустил рекламный сингл в Apple Music. Музыкант признался, что это одна из лучших его песен.

В релизную версию Тимур Юнусов добавил второй куплет. Его наличие сильнее всего удивило поклонников музыканта. "Там еще второй куплет есть! Что происходит с этим миром!" – писали пользователи социальных сетей. Тимати всего раз исполнил песню целиком – на своем концерте в "Олимпийском", сообщает телеканал "360".

Оригинальная песня "Тантум Верде Форте" с одним куплетом вышла в сентябре 2016 года. Клип на композицию набрал более двух миллионов просмотров и стал мемом. Во время выступления на самой большой площадке страны Тимати признался, что трек является одним из самых сильных в его карьере.