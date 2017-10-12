Что спасает больного раком Успенского

Писатель Эдуард Успенский рассказал в интервью, как ему удается вот уже шесть лет бороться с онкологическим заболеванием. По словам литератора, преодолеть рак ему помогает физическая активность.

Успенский признался, что переносит онкологическое заболевание уже второй раз, и всегда его спасает какая-то деятельность. Например, если 79-летнему писателю становится хуже, то он отвлекается на какую-то физическую активность – например, может поехать в другой город или построить баню, пишет Eg.ru.

Семья литератора также часто помогает ему в этих занятиях. "Понимаете, чтобы все были заняты делом. Это спасает. Болезнь идет сама по себе, я сам по себе. Бывает хуже, бывает лучше. Мы как в пинг-понг на равных играем", – сказал Успенский.

По словам писателя, он надеется на лучшее. "Дело тянется довольно давно. Чем чаще мне удается вывернуться, тем больше вероятность, что вывернусь и в следующий раз", – отметил Успенский.

Также литератор признался, что сейчас пишет мало, все его внимание сосредоточено на творчестве дочери, которая сочинила новые истории о Крокодиле Гене. Успенский надеется, что ее произведения заинтересуют издателей, и дети вновь смогут насладиться приключениями любимого героя.

Напомним, что в июне этого года состояние писателя резко ухудшилось. Успенский был срочно доставлен в одну из столичных клиник, где какое-то время находился под круглосуточным наблюдением.