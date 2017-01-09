Названы обладатели премии "Золотой глобус"

В Лос-Анджелесе состоялась 74-я церемония вручения престижной премии "Золотой глобус". Жюри объявило победителей конкурса, среди которых оказались Хью Лори, Билли Боб Торнтон и другие кинодеятели.

Больше всех наград собрала картина "Ла-Ла Ленд". Она победила в категории "Лучшая комедия или мюзикл", а также получила "Золотой глобус" за лучшую режиссуру, музыку, сценарий и оригинальную песню. Кроме того, за исполнение главных ролей в этом фильме были награждены Райан Гослинг и Эмма Стоун.

Лучшим анимационным фильмом жюри признало "Зверополис". Награду в номинации "Лучший драматический фильм" получила лента "Лунный свет", а лучшим драматическим сериалом стала "Корона". Dni.Ru публикуют полный перечень обладателей престижной премии по итогам 2016 года.

Лучший драматический фильм – "Лунный свет"

Лучший комедийный фильм или мюзикл – "Ла-Ла Ленд"

Лучший телевизионный драматический сериал – "Корона"

Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл) – "Атланта"

Лучший анимационный фильм – "Зверополис"

Лучший фильм на иностранном языке – "Она" (Франция)

Лучший мини-сериал или телефильм – "Американская история преступлений. Народ против О. Джей Симпсона"

Лучший режиссер – Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд")

Лучший сценарий – Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд")

Лучшая музыка к фильму – Джастин Гурвиц ("Ла-Ла Ленд")

Лучшая песня - City Of Stars ("Ла-Ла Ленд")

Лучшая актриса в драматическом фильме – Изабель Юппер ("Она")

Лучший актер в комедии или мюзикле (сериал) – Дональд Гловер ("Атланта")

Лучшая актриса в комедии или мюзикле – Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд")

Лучший актер в мини-сериале или телефильме – Том Хиддлстон ("Ночной администратор")

Лучшая актриса в драматическом телесериале – Клэр Фой ("Корона")

Лучший актер (в комедии или мюзикле) – Райан Гослинг ("Ла-Ла Ленд")

Лучшая актриса второго плана – Виола Дэвис ("Ограды")

Лучшая актриса второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме – Оливия Колман ("Ночной администратор")

Лучший актер второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме – Хью Лори ("Ночной администратор")

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме – Сара Полсон ("Американская история преступлений. Народ против О. Джей Симпсона")

Лучшая мужская роль второго плана в кинофильме – Аарон Тейлор-Джонсон ("Под покровом ночи")

Лучший актер в драматическом сериале – Билли Боб Торнтон ("Голиаф")

Лучшая актриса в телесериале (комедия или мюзикл) – Трэйси Эллис Росс ("Темнеющие")

Лучший актер в драматическом фильме – Кейси Аффлек ("Манчестер у моря")

Напомним, что премия "Золотой глобус" была учреждена в 1944 году. 74-ю церемонию награждения провел известный комик и телеведущий Джимми Фэллон.