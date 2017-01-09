Названы обладатели премии "Золотой глобус"

В Лос-Анджелесе состоялась 74-я церемония вручения престижной премии "Золотой глобус". Жюри объявило победителей конкурса, среди которых оказались Хью Лори, Билли Боб Торнтон и другие кинодеятели.
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Больше всех наград собрала картина "Ла-Ла Ленд". Она победила в категории "Лучшая комедия или мюзикл", а также получила "Золотой глобус" за лучшую режиссуру, музыку, сценарий и оригинальную песню. Кроме того, за исполнение главных ролей в этом фильме были награждены Райан Гослинг и Эмма Стоун.
Лучшим анимационным фильмом жюри признало "Зверополис". Награду в номинации "Лучший драматический фильм" получила лента "Лунный свет", а лучшим драматическим сериалом стала "Корона". Dni.Ru публикуют полный перечень обладателей престижной премии по итогам 2016 года.
Лучший драматический фильм – "Лунный
свет"
Лучший комедийный фильм или мюзикл – "Ла-Ла
Ленд"
Лучший телевизионный драматический
сериал – "Корона"
Лучший телевизионный сериал (комедия или
мюзикл) – "Атланта"
Лучший анимационный фильм – "Зверополис"
Лучший фильм на иностранном
языке – "Она" (Франция)
Лучший мини-сериал или
телефильм – "Американская история преступлений. Народ против О.
Джей Симпсона"
Лучший режиссер – Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла
Ленд")
Лучший сценарий – Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла
Ленд")
Лучшая музыка к фильму – Джастин Гурвиц
("Ла-Ла Ленд")
Лучшая песня - City Of Stars ("Ла-Ла
Ленд")
Лучшая актриса в драматическом фильме – Изабель
Юппер ("Она")
Лучший актер в комедии или мюзикле (сериал) – Дональд
Гловер ("Атланта")
Лучшая актриса в комедии или мюзикле – Эмма Стоун
("Ла-Ла Ленд")
Лучший актер в мини-сериале или телефильме – Том
Хиддлстон ("Ночной администратор")
Лучшая актриса в драматическом телесериале – Клэр
Фой ("Корона")
Лучший актер (в комедии или мюзикле) – Райан
Гослинг ("Ла-Ла Ленд")
Лучшая актриса второго плана – Виола Дэвис
("Ограды")
Лучшая актриса второго плана в телесериале,
мини-сериале или телефильме – Оливия Колман ("Ночной
администратор")
Лучший актер второго плана в телесериале, мини-сериале
или телефильме – Хью Лори ("Ночной администратор")
Лучшая актриса в мини-сериале или
телефильме – Сара Полсон ("Американская история
преступлений. Народ против О. Джей Симпсона")
Лучшая мужская роль второго плана в
кинофильме – Аарон Тейлор-Джонсон ("Под покровом ночи")
Лучший актер в драматическом сериале – Билли Боб
Торнтон ("Голиаф")
Лучшая актриса в телесериале (комедия или
мюзикл) – Трэйси Эллис Росс ("Темнеющие")
Лучший актер в драматическом фильме – Кейси Аффлек
("Манчестер у моря")
Напомним, что премия "Золотой глобус" была учреждена в 1944 году. 74-ю церемонию награждения провел известный комик и телеведущий Джимми Фэллон.