Бывшим россиянам выдадут "Карты русского"

Депутат Владимир Сысоев разработал законопроект "О картах русского". По аналогии с западными "грин-картами" они предоставят бывшим россиянам ряд привилегий, гарантий и скидок.

Законопроект коснется тех, кто по каким-либо причинам после распада СССР оказался за границей, но остался русским патриотом и "поддерживает традиции своих отцов", сообщает портал RT. Сысоев пояснил, что карты должны не просто символизировать собой красивые жесты и патриотичность, а предоставить бывшим россиянам право на бесплатное образование и медицинское обслуживание. Также депутат убежден, что неплохо было бы обеспечить бывших граждан СССР скидками на проезд по России и до нее.

"Другие страны уже давно ведут политику, направленную на воссоединение, интеграцию своих бывших соотечественников. Введение русской „грин-карты“ станет существенным шагом на пути строительства Русского мира"

Разумеется, получить "Карту русского" сможет далеко не каждый. Во-первых, необходимо будет предоставить документальное доказательство прямого родства с гражданином СССР (это может быть мать, отец, бабушка или дедушка), во-вторых, продемонстрировать сносное владение русским языком. Карту оперативно получит любой бывший гражданин СССР, но при условии, что на сегодняшний день он не является гражданином РФ.

Законопроект еще не принят, но получил ряд комментариев от экспертов. Так, руководитель интеграционного центра "Миграция и закон" заявил, что выдача карт должна будет тщательно контролироваться соседними государствами. Иными словами, граждане Украины, Казахстана и Белоруссии будут получать отечественные "грин-карты" только после особой проверки.