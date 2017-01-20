Самые эпатажные поступки артистов на сцене

Ровно 35 лет назад, 20 января 1982 года, легендарный рок-исполнитель Оззи Осборн по-настоящему шокировал своих поклонников, откусив голову живой летучей мыши. Инцидент произошел непосредственно на концерте и заставил Оззи жестоко за него поплатиться. Dni.Ru предлагают вспомнить все самые эпатажные выходки известных артистов на сцене.

Если бы Оззи знал, чем закончится история с мышью – наверняка бы оставил животное в покое. Дело в том, что певец принял брошенную из зала мышь за ненастоящую. "Я бы уверен, что она – резиновая!" – впоследствии заявит он в интервью. Перед смертью зверек умудрился укусить Осборна за губу, в результате чего ему пришлось пройти терапию от бешенства. О кровожадности Оззи уже не первое десятилетие ходят легенды: то он откусывает голову голубю, то якобы мучает милых котят. Разумеется, все это – лишь продуманные пиар-акции. За исключением истории с мышью.

Легенда американского рока, гитарист всех времен Джими Хендрикс очень любил показывать "фокус" с горящей гитарой. Впервые он попал в больницу с ожогами рук еще в 1967-м – после того как впервые поджег инструмент на концерте в театре "Астория". Хендриксу нравилось поражать поклонников, играя на горящей гитаре, но со временем он стал ограничиваться менее опасными зрелищами. Например, просто разбивал объятую пламенем "боевую подругу" об сцену. Вдребезги.

Известная мастерица по устроению громких скандалов Мадонна ни дня не может прожить без грандиозного зрелища. В 2012 году состоялось особенно "яркое" мировое турне певицы. Показав в мусульманском Стамбуле обнаженную грудь, уже через пару недель она добралась до Рима, где во время исполнения Human Nature на словах "Выражай себя, не подавляй себя" уверенно сняла брюки, продемонстрировав всему залу накачанные ягодицы. Впрочем, раздеваться Мадонне не привыкать.

Сергей Шнуров регулярно радует своих фанатов разнообразными выходками на сцене, но, пожалуй, выступление на концерте для русских эмигрантов в Нюрнберге в 2002 году стало одним из его самых громких. "А почему бы нам не раздеться?" – заявил изрядно выпивший музыкант прямиком со сцены. В шутку его поддержали участники группы "АукцЫон", которые также принимали участие в концерте. "Выступи в трусах!" – засмеялись они. Сергей же решил, что в данном случае "полумеры" ни к чему и скинул с себя всю одежду. Включая трусы.

Отличился и известный канадский певец Джастин Бибер. Выступая в Буэнос-Айресе, 20-летний исполнитель демонстративно протер пол сцены Аргентинским флагом. Таким странным способом юный певец пожелал произвести впечатление на публику. И это у него получилось. Прошло уже более двух лет, но аргентинцы и сегодня прохладно относятся к Биберу. В интервью Джастин не раз заявлял: он был уверен, что топчет "рубашки фанатов, но никак не государственный флаг". Увы, оправданиям исполнителям уже никто не поверил.

Минувшей весной скандал разгорелся вокруг самой неожиданной персоны – певицы Земфиры. Всему виной стало не этичное поведение ее фанатов в Ростове. Вероятно, ростовчане решили, что пришли не на концерт, а в караоке-бар, где можно "заказывать" песни на свое усмотрение. Земфира крайне болезненно отреагировала на крики из зала и в довольно резкой форме распрощалась с фанатами. Песней.

Мэрилин Мэнсон – мастак устраивать всевозможные сатанинские шоу. Но иногда за подобные развлечения музыканту приходится жестко платить. В 2001 году суд признал Мэнсона виновным в "причинении нравственных страданий" охраннику Дэвиду Диазу. Во время одного из концертов Мэрилин решил прикоснуться к голове Диаза своими интимными частями тела, что незамедлительно выполнил. С Мэнсона было взыскано более двух тысяч долларов, но уже через пару лет на него вновь подали в суд.