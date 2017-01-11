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Самые страшные фильмы о маньяках

Энтони Хопкинс в роли Ганнибала Лектера. Кадр из фильма "Молчание ягнят"
Осужденный за убийства более чем 20 женщин житель Ангарска Михаил Попков недавно сделал шокирующее признание. Как оказалось, всего на счету маньяка более 80 жертв. Сотрудник правоохранительных органов в течение 15 лет хладнокровно убивал женщин, заманивая их в свою машину под предлогом "подбросить до дома". Большинство из нас испытывает доверие к людям в погонах, но зачастую образ человека бывает более чем обманчив. Эта тема издавна привлекала самых талантливых режиссеров – как российских, так и западных. Dni. Ru предлагают вспомнить все фильмы, сюжет которых заставляет зрителей не только испугаться, но и поверить: настоящим серийным убийцей может оказаться кто угодно.
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"Маньяк-полицейский" (1988, режиссер Уильям Лустиг)

Фильм ужасов Уильяма Лустига в 1988 произвел настоящий фурор на всех тематических кинофестивалях. На счету маньяка-полицейского более 13 жертв, но это еще не предел... Режиссер не даром оставил открытой концовку (труп главного героя так и не был найден). Впоследствии на экраны вышли сиквелы картины – "Маньяк-полицейский-2" и "Маньяк-полицейский-3".

"Метод"

Нет, мы не по ошибке включили в подборку полнометражных картин телесериал небезысвестной кинокомпании "Среда" с Константином Хабенским и Паулиной Андреевой в главных ролях. Родион Меглин – следователь высочайшего уровня, который способен раскрыть даже самое сложное и запутанное убийство. Секрет героя Хабенского прост: он умеет мыслить как преступник. Опираясь на логику истинного маньяка, природу которой он понимает как никто другой, Меглин шаг за шагом приближается к истине.

"Груз 200" (2007, режиссер Алексей Балабанов)

Тот случай, когда кинолента не нуждается в отдельном представлении. Шокирующий триллер легендарного российского режиссера и сценариста Алексея балабанова и сегодня не каждый зритель способен досмотреть до конца. Нет, в картине вы не увидите никакой "расчлененки" и кровавых подробностей. Режиссеру удалось одно: в самых реальных красках передать суровые нравы глухой провинции эпохи конца 80-х. В главной роли – сотрудник правоохранительных органов. Поступки которого совершенно точно повергнут вас в шок.

"Молчание ягнят" (1991, режиссер Джонатан Демми)

Триллер Джонатана Демми "Молчание ягнят", снятый по мотивам одноименного романа Томаса Харриса, еще 25 лет назад был признан настоящей классикой среди всех фильмов ужасов. Ганнибал Лектер в исполнении Энтони Хопкинса своей улыбкой и сегодня заставляет вздрагивать миллионы зрителей.

Воскрешение (1999, режиссер Рассел Малкэхи)

Криминальная драма австралийского режиссера Рассела Малкэхи в 1999 году пользовалась немалым успехом в кинопрокате. Фильм придется по нраву тем, кто не только желает "насладиться" захватывающим и страшным сюжетом, но и тем, кому по нраву хорошие детективы.

"Милые кости" (2009, режиссер Питер Джексон)

Создатель таких шедевров как "Властелин колец" и "Хоббит", оскароносный новозеландский режиссер Джексон в очередной раз прославился на весь мир благодаря своей блестящей экранизации романа Элис Сиболд "Милые кости".  Фильм покоряет не только захватывающим сюжетом, но и безукоризненной актерской работой Сирши Ронан. Отдельного внимания заслуживает и сам маньяк. Джордж Харви в исполнении Стенли Туччи вызывает у зрителей неподдельный страх. Тот случай, когда за маской "благонадежного" и скромного гражданина скрывается настоящий убийца. Безжалостный и расчетливый.

Смерть в сети (2013, режиссер Захари Донохью)

Захари Донохью удалось поднять в своем фильме не только проблему жестокости нашего общества. Как часто вы задумывались о том,что значительная часть вашей жизни проходит не где-нибудь, а в социальных сетях? И безопасно ли это? Кинолента о серийном маньяке, сколотившем целую банду, точно заставит вас посмотреть на общение в интернете по-новому.

"Без компромиссов" (2011, Элиот Лестер)

И снова кинолента, которая расскажет нам о полицейском с весьма непростым характером. Детектив Том Брант (Джейсон Стейтем) провинился перед руководством, жестоко избив банду подростков. Руководство готово простить вспыльчивому сыщику все его огрехи, если он поймает серийного маньяка, орудующего в городе....

Автор: Андрей Петрунян11 января 2017, 20:12

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