Мишель Обама стала соперницей Мадонны

В честь своего 150-летия журнал Harper's Bazaar опубликовал список самых стильных женщин мира. В их число вошли первая леди США Мишель Обама, певица Мадонна и ряд других известных персон.

По информации Associated Press, в список вошли 150 женщин. Среди них и голливудские звезды, и эстрадные знаменитости, и те, кто весьма далек от мира шоу-бизнеса. То, что Мишель Обама является настоящим образцом стиля и элегантности, ни для кого не секрет. Но кто еще покорил сердца самых строгих модных критиков из Harper's Bazaar?

Конечно же это Мадонна. Несмотря на свою скандальную репутацию и зачастую более чем эпатажный образ, певица неизменно остается иконой для миллионов своих поклонников.

Похоже, что элегантность – не единственные критерии стиля для редакторов культового издания. Так, в числе самых стильных дам числится... Леди Гага. Да, в начале карьеры молодая исполнительница любила шокировать публику своими "необычными" одеяниями, но сегодня она все чаще демонстрирует отменный вкус в выборе нарядов.

Редакторы, к слову, оценили не только новоявленных звезд последнего десятилетия. Несравненная Синди Кроуфорд тоже признана одной из самых стильных женщин планеты. Кстати, в почетный список попала и дочь топ-модели, 15-летняя Кайя Джордан.

Поклонники Адель могут в очередной раз порадоваться за свою любимицу. 28-летняя певица покорила мир не только своим голосом, но и изумительным вкусом. Адель одна из тех звезд, которые далеки от "модельных" стандартов. И в этом, по мнению многих модных экспертов, и заключается одна из ее изюминок.

Не обошлось и без известной "хулиганки" Тейлор Свифт. Напомним, по версии журнала Forbes, Свифт вошла в число самых высокооплачиваемых исполнителей 2016 года.

Как передает Газета.Ru, в список также попали Миранда Керр, Кендалл Дженнер, Гвен Стефани, Эмма Стоун, Рианна и еще с десяток действительно стильных и ярких мировых звезд.