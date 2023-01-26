Чем прекрасен роман "О дивный новый мир" Олдоса Хаксли?

Дорогие читатели, добро пожаловать в идеальный мир!

Ей-форду, лучше не придумаешь: здесь нет голода, болезней и старости, зато есть одна святая обязанность – каждый день быть счастливым («Не откладывай на завтра то, чем можешь насладиться сегодня») и получать наслаждение во что бы то ни стало («Сомы грамм — и нету драм»). В этом генетически программируемое обществе каждый получает то, что хочет, и не способен хотеть того, на что он не запрограммирован. А это обеспечивает стабильность общества – каждый на своем месте, в нужном количестве (кастовость, а значит положение каждого в обществе, определена еще до рождения: альфы, бетты, гаммы, дельты, эпсилоны) с необходимыми государству чертами характера, взглядами, убеждениями, впитанными не с молоком матери, а заложенными во время своего развития в бутыли в «Центрально-лондонском инкубатории и воспитательном центре». Именно такой мир будущего создал английский писатель Олдос Хаксли в своем антиутопическом сатирическом романе «О дивный новый мир». Опубликованное в 1932 году произведение сегодня кажется все более и более пророческим.

Форд побери! Как это возможно? Одному Форду известно..Острые неологизмы-фордоолгизмы автора отсылают нас к американскому промышленнику, чей лозунг — «автомобиль для всех» в романе зазвучал как «все принадлежат всем», а потребление возведено в культ. Но не всех устраивает такая искусственно созданная гармония.

Современный Гамлет этого мира, воплощенный в романе в образе Дикаря, предпочитает быть хмурым, но собой, а не кем-то другим, хоть и развеселым. Хочет грустить и плакать, когда больно, не подавлять свои чувства, а проживать их, жить так, как подсказывает ему сердце. Ему хочется искренними чувствами сдобрить жизнь в этом идеальном мире, «а то здесь слишком дешево все стоит». Стремление Дикаря-Джона к правде и настоящим «некрасивым и опасным» эмоциям передается Бернарду Марксу – альфа-плюсовику, непохожему на своих товарищей по касте и Ленайне Краун – бета-медсестре на конвейере по производству людей, которая состоит в связи лишь с одним мужчиной, что вызывает недоумение у остальных – ведь «каждый принадлежит всем», моногамия порицается и считается чем-то неприличным.

Дорогие читатели, на протяжении всего романа автор поднимает противоречивый вопрос – «А так ли плох на самом деле этот новый мир? Прекрасен такой мир или опасен?».

С одной стороны – генетически программируемое общество, где человек счастлив: сыт, одет и здоров, уверен в завтрашнем счастливом дне, где нет волнений и стрессов, и день сурка «работа-сома-развлечения» не так уж и плох. С другой стороны – может ли быть научный и технический прогресс в таком обществе, развитие искусства? Ведь «где полная удовлетворенность, там возбуждения уже нет». Совместимы ли прочная цивилизация и такое стабильное счастье с переменами и эмоциями, что таятся в промежутке между позывом и его удовлетворением? Герои Хаксли – Дарвин Бонапарт, его Фордейшество Мустафа Монд, Генри Фостер, Линайна Краун (Lenina Crowne), Бернард Маркс отсылают нас к личностям, повлиявшим на науку, экономику и технологии мира. И каждый из нас сам вправе выбирать, какую роль ему играть в этом мире – быть ищущим дикарем или счастливым потребителем.