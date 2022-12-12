Кто такой Джон Голт?

В центре романа – гениальные творцы-одиночки, изобретатели, предприниматели, вооруженные разумом, чистыми помыслами, добрым любящим сердцем. Им противостоят их антиподы - система, люди, наделенные властью, но лишенные гениальности, энергии, созидательной силы творцов. Эти паразиты строят мир на лицемерии и обмане за счет творцов: призывают всех к самопожертвованию, ставить чужие интересы превыше всего, ограничивают свободу предпринимательства.



На мой взгляд, автор филигранно и сильно сравнивает движущую силу творцов, их талант и энергию с мифическим титаном Атлантом, который держит на плечах небесный свод: без созидательной силы таких творцов мир рухнет, и "держать небо на своих плечах" будет некому.

Образ одного из таких творцов безупречно воплощает главная героиня романа Дагни Таггерт, наследница железнодорожного промышленника, которая в одиночку управляет железной дорогой. Профессионал, для которого слово «невозможно» не существует, каждый вызов – возможность, а результат и эффективное решение – лучшая награда. Оптимистка в самом глубоком смысле этого слова, какой и подобает быть творцу, верит, что Мир благоволит ей, и действует, чувствует, мыслит, исходя из этого. Если бы, не одно "но". Дагни Таггерт хочет вложить свое знание, ум и энергию в других людей, в том числе, в некомпетентных и паразитов, рассуждая так из лучшей части своей натуры. Но забывает, что только сам человек со своей свободной волей должен решить, каким он хочет быть – созидателем или разрушителем.

Философская концепция автора романа, в основе которой лежит принцип свободы воли, главенство рациональности и "нравственность разумного эгоизма", отражается в главном герое романа и главном герое времени в одном лице, человеке-загадке, о существовании которого все сомневаются до конца книги: гениальный изобретатель Джон Голт со всей пылкостью и силой провозглашает принцип нравственности разумного эгоизма – "Я никогда не буду жить ради другого человека и никогда не попрошу другого человека жить ради меня".

Торжество жизни – книга "Алтант расправил плечи" четвертый и последний роман Рэнд. Самое значимое произведение своей жизни автор писала 12 лет, из которых два года она посвятила гениальной речи Джона Голта.

Дорогие читатели, если у вас сейчас непростые времена, упадок сил, неприятности в бизнесе или отношениях, хаос и безысходность, значит, самое время читать "Атлант расправит плечи": он зарядит вас энергией, даст сил, расправит ваши плечи и подарит крылья, благодаря которым вы взлетите, начнете созидать и станете настоящим творцом вашей жизни.

"Дагни повернулась к Голту. Он смотрел на нее, будто вчитываясь в ее мысли, и улыбнулся в ответ.

– Это конец, – сказала она.

– Это начало, – ответил он".