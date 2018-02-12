Иномарки снова подорожают

В 2018 году утилизационный сбор на автомобили может увеличиться на 15-90% в зависимости от номенклатуры и объема двигателей транспортных средств. Так, на 16% вырастет утилизационный сбор на машины с объемом мотора менее 1 литра, на 49% – с объемом 2-3 литра и на 90% – с объемом 1-2 литра. Таким образом, для одних автомобилей размер утилизационного сбора превысит ставку 2017 года в 2 раза, а для других – больше, чем в 10 раз. На авто, имеющие двигатели объемом более 3 литров, сбор не будет меняться.



Согласно закону № 89-ФЗ от 24.06.1998 "Об отходах производства и потребления", действующему с 2012 года, итоговый размер утильсбора рассчитывается по формуле: базовая ставка, определяемая в зависимости от категории ТС, умножается на коэффициент утилизационного сбора. Если базовая ставка регламентирована законом и из года в год составляет фиксированную сумму от 20 до 150 тыс.руб, то коэффициент утильсбора постоянно меняется. Именно этот показатель будет изменен в нынешнем году. Коэффициент расчета суммы утилизационного сбора зависит от категории и видов транспортных средств, состояния рынка, учитывается экологичность техники, а также объем производства и импорта автомобилей в Россию.

Возникает вопрос – подорожают ли ТС в связи с повышением утилизационного сбора? Во-первых, конечный потребитель не оплачивает утильсбор. Как правило, его оплачивают изготовители или дилеры. Владельцы ТС погашают сумму утильсбора только в том случае, если они приобрели машины за границей и сами транспортировали их в Россию. Если по каким-то причинам изготовителям или дилерам удается избежать оплаты утилизационного сбора и автомобили продаются конечным потребителям, то обязанность уплаты утильсбора также перекладывается на владельцев ТС. Во-вторых, в 2018 году в рамках программы поддержки авторынка государство выделит производителям 125 млрд руб. из федерального бюджета, часть из которых как раз пойдет на компенсацию выплат утильсбора.

Однако увеличенный утилизационный сбор так или иначе трансформируется в себестоимость автомобилей и в итоге повлияет на конечные цены. Больше всего повышение стоимости коснется импортируемых иномарок. В связи с тем, что госпрограмма в поддержку автопрома рассчитана только на отечественных производителей. Компании, у которых отсутствует локализация сборки или производство автомобилей на территории РФ, не получат компенсацию за утильсбор. Иномарки будут стоить значительно дороже. Если в 2017 году утилизационный сбор на самый распространенный тип легковой машины с объемом двигателя 1,6 л составлял 44,2 тыс. рублей, то в 2018 году сумма может увеличиться до 200 тыс. руб. и, безусловно, войдет в стоимость автомобиля.

Интересно, что деньги, собранные с этого "скрытого" налога уходят в неизвестном направлении. Согласно закону№ 89-ФЗ от 24.06.1998 доходы зачисляются в федеральный бюджет и должны перечисляться компаниям-переработчикам в качестве компенсации затрат на утилизацию автомобилей, стимулируя повышение экологии в стране. Если брать минимальную ставку утилизационного сбора, то в 2015-2016 годах за счет оплаты этого "скрытого" налога в федеральный бюджет поступило минимум 50,6 млн. руб. В 2017 году производство автомобилей увеличилось на 21% и составило 1,4 млн шт. Учитывая, что в среднем размер утильсбора на один легковой автомобиль в прошлом году составил 44 тыс. руб, то в федеральный бюджет в прошлом году было вложено 61,6 млн. руб. Если в 2016 году в проекте бюджета компаниям-переработчикам было выделено хотя бы 11 млн.руб, что в 2 раза меньше, чем утильсбор в 2015 году, то в проекте бюджета за 2017 год такая строчка вовсе отсутствует. Есть вероятность, что средства частично переходят в госсубсидии тем же автопроизводителям. Но, в таком случае, теряется сама суть стимулирования утилизации автомобилей и повышения экологии.

Остается надеяться, что полученные средства все-таки аккумулируются в федеральном бюджете и ждут старта новой госпрограммы утилизации. Но подтверждений этому нет, и отсутствие соответствующих пунктов в проекте бюджета 2017-2018 годов говорит о том, что собранные средства лишь растворяются в государственной смете. Не исключено, что повышение ставки утилизационного сбора в 2018 году в очередной раз сократит поставки иномарок в Россию. В 2017 году количество импортируемых автомобилей уменьшилось на 7,2% в связи с отсутствием господдержки и высокими таможенными пошлинами. Как иномарки, так и машины отечественной сборки увеличатся в цене на 3-5% и более. Этот факт негативно скажется на автомобильном рынке. В 2017 году он только начал восстанавливаться – спрос увеличился на 11,9% по сравнению с годом ранее. Очередное повышение цен в связи с ростом утильсбора, повышением акцизов на 1,2-2% и сокращением госсубсидий на поддержку автопрома может пошатнуть его, и снизить все шансы на возвращение авторынка к докризисному уровню. В итоге надежда на восстановление отечественного автопрома в 2017 году сменится на очередную темную полосу в 2018 году.



