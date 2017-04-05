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Лавры Навального не дают Рашкину покоя

Валерий Рашкин. Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Александр Михайлов

Александр Михайлов блогер

 Российский блогер, публицист, выпускник Военного университета Министерства обороны РФ. Автор блога в "Живом журнале".
Болотные лавры коллаборациониста Навального явно не дают покоя депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину. Вот уже не первый раз Рашкин (который, видимо, совсем отбился от рук лидера коммунистов Геннадия Зюганова) открыто продвигает "оранжистскую" политику, которая никак не коррелирует с позицией партии КПРФ.
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Еще одним подтверждением того, что Рашкин встал на "болотный путь", стала лицемерная пиар-акция депутата с несколькими его коллегами утром 5 апреля. Дело в том, что в среду утром Госдума начала первое пленарное заседание апреля с минуты молчания в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга.

Минуту молчания объявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Однако, далеко не все депутаты в это время находились в пленарном зале.

Небольшая группа коммунистов во главе с Валерием Рашкиным во время минуты молчания в память о погибших петербуржцах устроили политическую вакханалию возле здания Госдумы. Воспользовавшись шумихой, вызванной недавней акцией внесистемной оппозиции 26 марта, Рашкин и сотоварищи устроили нечто вроде "народного схода" у входа в здание парламента.

Мало того: Рашкин и другие коммунисты, партия которых ранее всегда выступала против любого вмешательства коллаборационистов во внутренние дела страны, вдруг… поддержали ФБК Навального, и принялись на улице "прокачивать" слухи о якобы имеющихся незадекларированных активах у премьера Дмитрия Медведева. Интересно, что в самой КПРФ фильм ФБК считают "лживой заказухой", который не представляет никаких реальных фактов, зато весьма успешно играет на "маргинальных ценностях" электората коммунистов.

Однако Рашкин, не стесняясь, пытается перевести политический импульс от акции болотных "оранжистов" в свой политический капитал, причем показательно игнорирует минуту молчания, объявленную в Госдуме. Это далеко не первый факт мимикрии вчерашних "патриотов-коммунистов".

Так, в декабре 2015 года Валерий Рашкин неожиданно превратился… в "дальнобойщика" и даже заявил о "всероссийской акции протеста" против налога для большегрузов якобы под эгидой КПРФ. Не имеющий никакого отношения к чаяниям дальнобойщиков, Рашкин вдруг стал пугать власти и раздувать этот социальный конфликт.

А совсем недавно – 16 марта 2017 года – возле Горбатого моста, что напротив Дома Правительства, Рашкин устроил так называемую "встречу инициативной группы шахтеров". В Москву привезли группу работников шахт Ростовской области, которые, в данном случае, использовались Рашкиным в качестве "массовки" к его выступлению перед партийными камерами. Шахтеры жаловались на проблемы с зарплатами, а депутат Рашкин демонстративно обещал решить проблемы угольного сектора.

Безусловно, в проблемах ростовских шахтеров необходимо разбираться, однако способность ряда парламентариев использовать бедственное положение отдельных профессиональных коллектив в свою пользу порою просто поражает. Ведь в этом случае, выход шахтеров на Горбатый мост спровоцировал сам депутат Рашкин, который прекрасно понимает, что "уличная встреча", на которую он типа позвал гуковских шахтеров, прямо подпадает под закон о митингах. И фактически, депутат-коммунист сам подталкивает шахтеров к нарушению закона.

В свою очередь, самого Валерия Рашкина от неприятностей с законом всегда спасет депутатская неприкосновенность. А ведь по факту, своими действиями Рашкин льет воду на мельницу прозападной группы "попов гапонов", которые делают все для того, чтобы устроить в России "украинский сценарий".

Впрочем, понятно, что нечистоплотные на руку политиканы пытаются нащупать информационные тренды и использовать их для саморекламы. Однако некоторые ходы наших депутатов-коммунистов уже вызывают откровенное недоумение…

5 апреля 2017, 17:50

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