Секты на рынке недвижимости

Приблизительно в 2009-2010 годах в компании, занимающиеся кредитованием граждан под залог недвижимости начали приходить очень похожие друг на друга люди с примерно одинаковым запросом...

Внешне это были разные люди, мужчины и женщины разных возрастов и профессий. Чаще всего прилично, но недорого одетые, ничем не выделяющиеся из толпы на первый взгляд. Кроме, пожалуй, нездорового блеска в глазах.

Все они приходили с острым желанием заложить свою квартиру, как правило единственную, все просили в долг примерно одинаковую сумму (около двух миллионов рублей) и соглашались на любые условия займа. На любые проценты. Еще один объединяющий этих людей факт, никто из них не мог объяснить зачем им срочно потребовались деньги. И каждый раз, когда подходил срок возврата долга, все они заявляли, что деньги возвращать не собираются. Затем, как это обычно бывает в таких случаях, по всем этим договорам проходили суды и люди своих квартир лишались. Недвижимость была реализована с торгов, кредиторы получали назад свои деньги, а некоторые из заемщиков оставались на улице.





И в какой-то момент, некоторые кредиторы задались вопросом, а не связаны ли эти люди между собой? А нет ли у них чего-то общего? Было проведено расследование, в результате которого выяснилось, все эти горе-заемщики являются адептами одной и той же религиозной секты.

Эта секта под разными названиями сущестует уже довольно давно. Раньше руководители секты просто переписывали квартиры своей паствы на себя, а потом продавали их на рынке, мотивируя свои действия тем, что именно так хочет бог. Однако вскоре схемами заинтересовались правоохранительные органы и "лавочку" пришлось временно закрыть. Закрыть до того момента, пока у "бога" не появилось новое желание. Теперь квартиры не нужно было просто дарить предстоятелям церкви. Предстоятели решили поступать хитрее. Они отправляли одурманенных людей закладывать свои квартиры. Брали сравнительно небольшие суммы, чтобы не привлекать лишнего внимания. Ну и разумеется рассказывали людям, что бог не допустит, чтобы они остались без крыши над головой. Сейчас, когда суды уже закончились не в пользу обманутых сектой граждан, этих людей выгоняют на митинги, предлагают продолжать судиться, хотя любому юристу понятно, что никаких шансов вернуть квартиру нет.





Этот нехитрый бизнес процветает до сих пор. Поверившие в то, что если принести деньги церкви, жизнь резко изменится к лучшему люди продолжают отдавать в залог свое единственное жилье.

Как с этим бороться? Трудно сказать.. Наверное повзрослеть и понять, что автором изменений в своей жизни может стать только сам человек. И никакая религиозная секта, никакое учение ему в этом не помогут. Особенно если "бог" предлагает заложить свою недвижимость.