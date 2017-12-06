В России подготовлен спецплан для поездки на Олимпиаду

Ожидается, что сегодня, выступая на открытии Всероссийского добровольческого форума, президент России Владимир Путин объявит о государственной поддержке спортсменов-олимпийцев. Говоря о возрождающихся традициях добровольчества, российский лидер фактически приравняет "олимпийских атлетов из России" к добровольцам, защищающим спортивную честь и престиж страны.

Спортивным достижениям, особенно на олимпийской арене, всегда отводилась значительная роль во внутренней и внешней политике нашей страны. Вес любого государства в глазах международного сообщества определяется рядом факторов, в том числе финансовой мощью, наличием современных вооружений, энергетической самодостаточностью, а также безоговорочными успехами в культуре, науке и спорте. Осложнение российско-украинских отношений и последовавшие за этим санкции были нивелированы определенным экономическим толчком, связанным с введением импортозамещения, направлением государственных дотаций в сельское хозяйство и пищевое производство. Морально-идеологический аспект преодоления начинающейся экономической изоляции был сосредоточен на пропаганде физкультуры и спорта на фоне командной победы сборной России на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Остаются считанные дни до объявления Советом Федерации президентских выборов 2018 года. Нынешний президент на прошлой неделе дал ряд конкретных поручений руководителям регионов и силовикам, связанным с обеспечением законности на предстоящем голосовании и в течение всей предвыборной кампании, уважением и соблюдением прав граждан на свободу митингов, собраний и шествий. При этом большое значение придается моральному духу и патриотическому сознанию гражданского общества. В этих условиях отказаться от участия в Олимпиаде будет недальновидно и неоправданно. У государства в запасе нет ни одного довода, который смог бы закрыть идеологическую дыру, связанную с допинговым скандалом.

Решение МОК в отношении России было ожидаемым. И подтолкнуло власти включить запасной план "Б". Этот план заключается в том, что страна окажет государственные почести спортсменам-добровольцам, которые направятся на олимпийские игры. Средства массовой информации поддержат идею, что в любом случае наши олимпийцы защищают цвета национального флага. И болельщики такую доктрину примут и разделят.

Другого пути у нас сегодня нет. Неучастие в Играх по любым предлогам и основаниям отбросят отечественный спорт на десятилетия назад. Безусловно, с виновными необходимо разобраться самым серьезным образом, но сегодня нельзя идти на поводу у разных родченковых и степановых. Не время и не то место.