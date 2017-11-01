Главные правила ухода за руками в холода
Представьте, что вы укутались в теплый шарф, надели шапку, пальто и ботинки, надели перчатки. Но задумайтесь: мы постоянно достаем телефон, открываем двери, ищем ключи, и чаще всего для этого снимаем перчатки, ведь без них удобнее, верно? Но неужели вы думаете, что кожа рук настолько морозоустойчива?
Вот несколько главных правил ухода за руками:
Выходя на улицу, уже при температуре +7 градусов надевайте перчатки. Они защитят ваши руки от пагубного влияния холода и ветра.
Крем выбирайте пожирнее – наносите его на кожу рук за полчаса до выхода на улицу, дайте хорошо впитаться. А увлажняющие кремы и лосьоны для рук на зимний период лучше вообще исключить из пользования. Нанося крем, массируйте руки – это улучшит кровообращение и усилит воздействие полезных компонентов.
Если трещинки уже появились, воспользуйтесь кремами с витаминами Е и С, а также средствами, в составе которых есть гиалуроновая кислота, коллаген и экстракт плаценты.
Зимой из-за отопления воздух в помещениях, как правило, становится очень сухим, а это крайне негативно влияет на нашу кожу. Приобретите специальный увлажнитель воздуха или просто-напросто поставьте банку с водой рядом с батареей.
Не мойте руки очень горячей водой. Даже, если пришли с мороза не нужно сразу подставлять руки под кипяток. Кожа от этого только травмируется, а теплообмен быстрее не восстановится. Тщательно вытирайте их полотенцем. Вместо мыла лучше использовать гели или бальзамы – они увлажнят и смягчат кожу. Обращайте внимание на состав. Наш выбор – это экстракт ромашки, глицерин, витамины А, Е, С.
Откажитесь от автоматических сушилок для рук.
Очень полезно спать в хлопчатобумажных перчатках: нанесите крем и наденьте перчатки на всю ночь – утром вас удивит мягкость кожи ваших рук.
Домашнюю уборку проводите в резиновых перчатках, чтобы защитить руки от негативного воздействия бытовой химии. Чудо-средство из рекламы смогло за 30 секунд избавить ваши стены от налета? А сколько времени потребуется, чтобы кожа ваших рук почувствовала эффект? В состав средств бытовой химии входят вещества, которые пагубно влияют на кожу, поэтому даже производители рекомендуют пользоваться ими только в перчатках.
Если до сих пор вы ничего не слышали о такой процедуре, как парафинотерапия, то сейчас самое время о ней узнать. Это одна из самых эффективных процедур в современной косметологии. Растопленный парафин наносят на кожу, от чего увеличивается межклеточное пространство, размягчается верхний роговой слой. Парафин ка бы герметизирует кожу, благодаря чему влага не испаряется, а вновь проникает в кожу рук.
Уделяйте особое внимание гигиеническому маникюру, питанию и увлажнению кутикулы. Перепад температуры и дефицит витаминов провоцируют образование заусенцев.
Каждый вечер балуйте свои ручки масками и ванночками с применением различных эфирных или растительных масел.
Актер посягнул на собственность молодой жены
Артист выложил разоблачающее фото
Фанаты поймали звезду "Дома-2" на слове
Директор артиста Ольга Матвейчук объяснила, почему его сняли с рейса