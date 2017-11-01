Главные правила ухода за руками в холода

Руки человека зачастую могут сказать о возрасте гораздо больше, чем его лицо. Так почему же многие тратят время и средства на поддержание красоты и здоровья кожи лица, совершенно забыв про состояние кожи рук?

Представьте, что вы укутались в теплый шарф, надели шапку, пальто и ботинки, надели перчатки. Но задумайтесь: мы постоянно достаем телефон, открываем двери, ищем ключи, и чаще всего для этого снимаем перчатки, ведь без них удобнее, верно? Но неужели вы думаете, что кожа рук настолько морозоустойчива?

Вот несколько главных правил ухода за руками: