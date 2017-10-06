Развеян миф о "безотказной" женщине

Мужчины часто становятся крайне агрессивными, если кто-то покушается на древний миф о "бесправной падшей женщине". Речь идет о том, что, якобы, существует особый вид женщин – для секса, которые готовы "с каждым". Это продолжение мифа о разделении женщин на "порядочных" и "непорядочных", "моногамных" и "полигамных".

Живое воображение рисует мужчине картину постоянной возбужденной женщины с горящими глазами, не способной на отказ. Рост, вес, цвет глаз – это все для нее не важно. Да что там говорить, ее не остановят и такие мелочи, как несвежее белье, отсутствие презервативов и сифилис в третьей стадии. Где-то обязательно есть такая женщина – она сидит одна-одинешенька и ждет его – мужчину. Примечательно то, что таких безотказных женщин никто нигде не видел, кроме, разве что, психиатрического диспансера. Однако все о них слышали. Это что-то вроде Йетти или Лохнесского чудовища, но только в прекрасном женском теле.

Остальные женщины, если даже и полигамны, то обычно партнеров фильтруют довольно тщательно, и четко знают, чего именно они хотят. Если к женщине за год подкатывали 300 раз, а она имела контакты с пятью из них – она неразборчивая или как? Мне кажется, очень разборчивая – ведь 295 мужчин при этом пошли к чертовой матери. Однако, на нее будут стараться повесить ярлык пропащей – мужику же не хочется попасть в эти 295? А вот обозвал плохим словом – вроде теперь и не так страшно.

Я всегда говорю, что главная функция разделения женщин на "таких" и "не таких" – психотерапевтическая. Мужчина желает упорядочить, классифицировать и прогнозировать то, что прогнозировать совершенно невозможно. Вместо того, чтобы наслаждаться самим процессом ухаживания, общения и флирта, мужчина желает получить четкую инструкцию, примерно такую, какая прилагается к электрочайнику или к машинке для стрижки волос. Однако вот та особа в короткой юбке может иметь двух мужчин за всю жизнь и страдать от страшных сексуальных комплексов. А вот эта баба в простом и скромном платье может практиковать БДСМ на досуге, имея с десяток юных любовников. Строгая учительница может в личной жизни попробовать лесбийский секс, а разбитная буфетчица вообще оказаться девственницей.

Сто раз полигамная женщина – не вещь, и может запросто отказать мужчине, и даже мужчине красавцу. Это надо просто принять как факт, и не пытаться делить мир на черное и белое. Есть оттенки, которых больше. "Моногамные" и "полигамные" женщины – это чаще всего одни и те же женщины, которые поворачиваются к мужчинам разными сторонами.