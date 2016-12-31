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Чем запомнился 2016 год

Фото: GLOBAL LOOK press\Jiang Kehong
Николай Жулин

Николай Жулин блогер

 Политолог, общественный деятель
Подходит к концу еще один год. Еще один год, богатый на громкие события: политические, общественные, спортивные.
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Время летит очень быстро, а за последние три года в мире произошло столько изменений, сколько не было за предыдущие годы с начала XXI века. Кажется, что Евромайдан на Украине и все последующие за ним события коренным образом сломали прежнюю систему международных отношений, значительно ускорили ход истории и внесли непредсказуемость в геополитику и международные отношения, в жизни миллиардов людей нашей планеты. А что же произошло знакового в уходящем 2016-м году?

Фото: mil.ru

2016 год для нашей страны – год борьбы с международным терроризмом в Сирии. И борьба эта была не безуспешной. С участием российских ВКС удалось освободить множество сирийских городов, среди которых особо стоит выделить Пальмиру и Алеппо. Пальмиру удалось не только освободить, но и сохранить остатки мирового культурного наследия этого города, а битву за Алеппо и вовсе в социальных сетях и ряд блогеров окрестили "сирийским Сталинградом", настолько велико ее значение для решения сирийского кризиса. А под конец года стало известно о полном прекращении огня и начале политического урегулирования кризиса. Не исключено, что в 2017 году конфликт будет улажен и все участники этой ближневосточной кампании сосредоточатся не на внутрисирийских разборках, а именно на борьбе с группировкой ИГИЛ. Это вполне возможно, учитывая позицию новоизбранного президента США Дональда Трампа, предпочитающего по его предвыборным заявлениям не вмешиваться в сирийскую внутреннюю политику. Таким образом, уже можно сказать, что действия России в Сирии существенно подняли наш международный авторитет, а уход США из Сирии станет окончательной победой России. Но это уже в 2017-м.

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Brian Cahn

Победа Дональда Трампа в США – еще одно знаковое событие года. Можно сказать, что это очень неожиданная победа, которая изменит не только Соединенные Штаты, но и всю геополитическую игру Вашингтона. Выбор американцев понять можно: они устали от экспансии своего правительства, от информационной войны, от конфронтации с Россией, которую могла усугубить Клинтон, став президентом. Вектор политики США сменится, и теперь главным своим конкурентом Трамп будет считать Китай, а не Россию. Сначала это будет экономическое противостояние, но не исключена и более серьезная конфронтация, что впрочем, маловероятно. Но не исключено, что США и вовсе будет уделять меньше внимания международным проблемам, сосредоточившись на своих внутренних делах.

Фото: GLOBAL LOOK press/Daniel Leal-Olivas

Не осталась в стороне от громких событий 2016-го и Европа. Европа пережила в 2016-м настоящие потрясения. Начала сказываться бездарная политика властей в отношении миграционного вопроса. Как итог: нападения мигрантов-насильников в Германии в начале года, серия терактов в разных европейских странах (Франция, Бельгия, Германия). На фоне краха европейской системы безопасности и неспособности властей что-то изменить, в Европе также намечается тенденция к резкому развороту своей политики. Самое громкое событие – референдум в Великобритании, завершившийся победой сторонников выхода страны из ЕС. Этот механизм в отношении одной страны уже запущен, но как знать, может, кто еще последует примеру Великобритании. Такие мысли возникают, учитывая нарастание волнений населения и позиций евроскептиков. Победа Марин Ле Пен на выборах президента Франции в 2017 году (если она, конечно, случится) придаст энергии центробежным силам в Европе. Масла в огонь добавляют экономические санкции, которые во вред себе страны ЕС в очередной раз продлили в отношении России. Напомню, что "правые" европейские партии и евроскептики выступают против санкционной политики.

Фото: GLOBAL LOOK press/Jordi Boixareu

Еще одно важное событие 2016 года – попытка государственного переворота в Турции. Уверен, что многие люди в ночь на 16 июля следили за событиями в этой стране. Казалось даже, что власть Эрдогана рухнет, но действующий президент устоял. Путч оказался подавлен, а Эрдоган резко пересмотрел свои отношения с США и Россией. И вот уже из уст турецкого президента мы услышали слова извинений за сбитый еще в 2015 году самолет и желание восстановить отношения. Однако, Эрдоган уже нанес один раз удар в спину. Неизвестно, что еще можно от него ожидать, когда США уйдут из Сирии, захочет ли Турция взять на себя роль "властителя" на Ближнем Востоке?

Надежда Савченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Vasyl Shevchenko

Не обошли стороной громкие события постсоветское пространство. Во-первых, по-прежнему лихорадит Украину. С каждым днем все больше нависает угроза нового переворота в Киеве. Вот уже и Надежда Савченко, считавшаяся героем Украины, теперь критикует Порошенко, войну на Донбассе и записана во "враги народа" и "агенты Кремля". До сих пор не реализованы минские соглашения украинской стороной, до сих пор продолжаются обстрелы республик Донбасса. Все это, мы видимо увидим и в 2017 году, если действительно не произойдет что-то громкое. Ведь с уходом кабинета Обамы, Киев может остаться без поддержки Белого Дома. Тогда и на этом направлении возможен серьезный разворот.

Игорь Додон. Фото: GLOBAL LOOK press/Lin Huifen

А из уже состоявшихся разворотов хочу отметить победу социалиста Игоря Додона на выборах президента Молдавии. Додон сразу же заявил о своем намерении пересмотреть отношения с Москвой и наладить тесное сотрудничество. Румынизация и интеграция страны в состав ЕС и Румынии откладывается (если не сворачивается). Победа Додона, кстати, тоже обусловлена серьезным внутриполитическим кризисом в Молдавии и усталостью населения от "европейских надежд". Из других событий в республиках бывшего СССР стоит также выделить обострение ситуации в Нагорном Карабахе, которое к счастью, не вылилось в новое открытое противостояние Армении и Азербайджана.

Фото: er.ru

Из событий внутриполитических хотел бы отметить парламентские выборы в России и победу "Единой России". Партия непросто подтвердила свое лидерство и упрочила позиции, но и улучшила их по сравнению с предыдущими результатами. Мест в парламенте у "Единой России" стало куда больше, чем в прошлом созыве.

Фото: GLOBAL LOOK press

Ну и спортивные события также не оставляли никого равнодушными на протяжении всего года. Провал футбольной сборной России на "Евро-2016" был компенсирован успешным выступлением России на Олимпиаде в Рио, где наша сборная оказалась под колоссальным давлением на фоне допинговых скандалов и сокращения состава участников нашей команды. Допинговые скандалы, дисквалификации наших спортсменов и лишения их олимпийских наград за прошлые игры, продолжились и после Олимпиады. Все это иначе как спортивными санкциями не назовешь, учитывая бездоказательность обвинений со стороны международных спортивных чиновников.

Фидель Кастро. Фото: GLOBAL LOOK press/Ernesto Mastrascusa

Ну и напоследок хотел бы упомянуть об очень больших утратах 2016-ого года – смерти Фиделя Кастро и гибели в авиакатастрофе ансамбля им. Александрова и Доктора Лизы. Смерть Кастро – уход целой эпохи, эпохи борьбы с мировым империализмом. Из мира ушел человек, ставший воплощением идеала борьбы за свободу и справедливость, ставший образом "идеального революционера". Гибель музыкантов и солистов из ансамбля Александрова и Елизаветы Глинки – это большая потеря для России. Одни были символом военного оркестра России, а Доктор Лиза своим мужеством и бесстрашием спасла не один десяток детских жизней на Донбассе и в Сирии, а сколько могла бы спасти еще.

Фото: GLOBAL LOOK press

Конечно, знаковых событий было куда больше, но я постарался выделить самые основные, которые попадали на первые полосы газет и ленты СМИ. Что нам ждать от 2017-го? Каким он будет? Мы все хотим вновь испытать атмосферу 2014-го года, атмосферу небывалого патриотического всплеска вызванного возвращением Крыма, атмосферу победы нашей страны. И хочется, чтобы 2017-й год подарил России новую победу. Время бежит очень быстро, мир меняется, меняется мировой порядок. И все эти изменения продолжатся и в следующем году. Станут ли они позитивными для России, улучшат ли жизнь миллионов россиян, упрочат ли наши позиции на международной арене – покажет время.

31 декабря 2016, 19:06

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