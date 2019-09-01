В Москве иномарка насмерть задавила человека

В Москве на пешеходном переходе автомобиль Volkswagen врезался в группу людей. По предварительным данным, в результате аварии погиб человек. Кроме того, есть пострадавшие.
ДТП произошло на Нижегородской улице, передает телеканал "360". Сначала автомобиль наехал на пешехода или группу пешеходов, после чего на мачту городского освещения.
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