Опубликовано видео смертельного наезда беспилотника Uber на женщину

Полицейские из американского штата Аризона разместили в соцсетях видеозапись наезда беспилотника Uber на человека. Под колесами умного автомобиля погибла велосипедистка.

В салоне находился водитель, но транспортное средство двигалось на автоматике. Ни владелец машины, ни камеры не заметили женщину – автомобиль не затормозил. Жертвой ДТП стала 49-летняя Элейн Херцберг.

"Группа полицейских города Темпе изучает подробности трагического инцидента, произошедшего 18 марта. Мы предоставим всю имеющуюся информацию, как только она появится", – говорится в сообщении стражей порядка в Twitter. Они отметили, что не считают автоматику Uber виновной в смертельной аварии.