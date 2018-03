Опубликовано видео смертельного наезда беспилотника Uber на женщину

В салоне находился водитель, но транспортное средство двигалось на автоматике. Ни владелец машины, ни камеры не заметили женщину – автомобиль не затормозил. Жертвой ДТП стала 49-летняя Элейн Херцберг.

"Группа полицейских города Темпе изучает подробности трагического инцидента, произошедшего 18 марта. Мы предоставим всю имеющуюся информацию, как только она появится", – говорится в сообщении стражей порядка в Twitter. Они отметили, что не считают автоматику Uber виновной в смертельной аварии.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ